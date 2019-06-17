太子賓館修復 黃金神社要種回櫻花

2019-06-17 00:39 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ／新北報導



台電即將在中秋節點亮十三層遺址，更讓在地民眾振奮的還有104年被颱風毀損的太子賓館要修復活用，黃金神社殘蹟保存最近也要動起來，還應居民要求要把櫻花種回來，台電預計111年，民眾就能進到太子賓館參觀，喝咖啡看展覽，感受日式建築的細膩美學。

太子賓館這次整修強度朝再利用規劃，將公告招商進駐賣輕飲食，或展覽。記者吳淑君／攝影 分享 facebook

台電中秋節要打造台版「天空之城」，把塵封超過30年的十三層遺址點亮，令人期待；其實台電在金水地區，除了十三層遺址，還有禮樂煉銅廠，及位於黃金博物館內的太子賓館、金瓜石神社等文化資產，太子賓館曾在民國84年大整修，96年3月14日被指定為新北市定古蹟。

台電深澳電廠金水課課長游鳳林說，104年蘇迪勒颱風過境時造成太子賓館外牆塌損，書房毀損，暫停開放，許多遊客感到可惜，他們106年啟動古蹟修復，因建物量體很大，面積近150坪，一屋一瓦都要按原貌修復，文化局很慎重，第一階段修復計畫就走了1年半，他們也不求快，能完善進行更好。

黃金神社殘蹟保留即將動工，台電還打算把過去神社整排的美麗櫻花，再種回來。 記者吳淑君／攝影 分享 facebook

這次整修強度朝再利用規劃，6月3日已公告招商，太子賓館開放做文化休閒使用，輕飲食、展覽，文資團體可以進來；太子賓館還沒修復就招商，是為了方便規劃設計時，把得標廠商的需求一併納入，包括庭院、廣場、後院全都委外管理，古蹟修復急不得，他們保守預計會在111年完工開放。

另外，黃金神社採殘蹟保留，拜殿，柱子不要再倒，階梯會重整，上面再建一座避雨亭，這項工事比較單純，規劃設計期末報告5個月27日送文化局審查，正在意見修正中，文化局一過就可發包，他們也順應民意，要把以往神社整排的美麗櫻花再種回來。