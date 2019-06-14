深澳鐵道自行車 7月起開放夜間營運

2019-06-14 23:25 聯合報 記者 聯合報 記者 施鴻基 ／新北報導



新北市觀旅局宣布7月起深澳鐵道自行車開放夜間營運，晚上6點到8點半配合暑假和七夕情人節，將沿線光隧道打造成新情人節主題、浪漫燈飾光環境，提供情侶羅曼蒂克夏季夜騎體驗，並搭配出海遊祕境、釣小卷觀光遊程。

7月到9月夜間營運期間，深澳鐵道自行車在粉絲頁推出「親愛的，我們一起去旅行吧」活動，留言並標註同行者，可參加10月1日抽獎，獎項為2組雙人馬來西亞來回機票、雙人鐵道自行車票，7月1日開放留言。

新北市深澳鐵道自行車7月起將開放夜間營運。 圖／觀旅局提供 分享 facebook

觀旅局長張其強說，深澳鐵道自行車推出以來大受歡迎，各時段幾乎客滿，許多遊客建議增加車次或拉長營運時段，觀旅局決定在暑假延長營運時段，夜間加開6班次，17日中午12點起網路訂票，首日將開放7月1日至17日夜間班次。

配合七夕情人節，八斗子車站月台有璀璨星光吊飾，可看見各國「愛」的字母光雕，陪襯夜光玫瑰花海，星空下適合情侶一遊；建基煤礦遺址路段星空燈海隧道滿滿心型LED燈飾；深澳站月台也懸掛愛心吊飾，戀愛氛圍濃厚。

新北副市長吳明機（右三）、觀旅局長張其強（左三）、農業局長李玟（右二）等人邀請遊客7月起夜騎深澳鐵道自行車，出海釣小卷、遊秘境。記者施鴻基／攝影 分享 facebook

「青春山海線又有新花樣了」副市長吳明機說，市府規畫2種夜光限定版海上觀光套裝遊程，「船遊祕境」出海遠眺水金九美景，欣賞水湳洞、陰陽海和象鼻岩、酋長岩等海蝕景致；「夜釣小卷」讓遊客體驗釣小卷，感受美麗深澳夏夜和漁港風情。