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影／手創療癒38兔 泡泡龍天使劉佩菁要你看見全新的她

2019-06-12 20:39聯合報 記者王昭月╱即時報導

當過廣播主持人的劉佩菁，聲音療癒人心，從小她是因為罹患俗稱「泡泡龍」的罕見疾病，成為家喻戶曉人物，事實上她擁有過人的藝術天賦，一雙殘缺的手不僅能彈鋼琴，更會畫畫，歷時5年創作成功的38兔，是她投身藝術領域的處女作，她希望未來大家認透過溫暖且帶有正能量的38兔，認識全新的「劉佩菁」。

俗稱「泡泡龍」的先天性表皮鬆懈型水泡症，患者身上周而復始長滿傷口與水泡，嚴重的話還可能致命，但劉佩菁樂觀面對，活出堅毅，小學時獲得總統教育獎而聲名大噪，之後更成為一個鼓勵人心的廣播人，不過現在投入繪畫世界，轉型成為藝術創作者。

從小到大，劉佩菁每天光是洗澡、換就得花上4小時以上，由於吞嚥困難，連吃東西都得攪拌成像嬰兒的副食品，每天生活過得像打仗一樣。受限於體能，她一天的工作時間，極限頂多7小時，最後她在廣播及繪畫兩大興趣中擇一，集中火力做最有效的發揮。

「離開廣播圈後，我專心投入藝術創作，希望大家可以由我的畫作重 新認識我、喜愛我，而不是因為我的疾病同情我」，劉佩菁堅定地說 。

劉佩菁的繪畫天賦極高，38兔是她第一個在line上架的貼圖角色，乍看下與她的臉蛋有幾分相似。她把38兔定位為「療傷之友」，不是走可愛風，而希望能如家人的陪伴一般，帶來鼓勵的力量。

「每個人都曾受傷過，心裡需要一個溫暖、安定的力量」，劉佩菁說，創作38兔時，她覺得兔子的笑容、俏皮的動作，同時療癒了自己，目前她以這套角色開發出零錢包、絲巾及鑰匙圈，更希望能成為自創品牌，讓幫助過她的人看見，「劉佩菁可以把自己過得很好」。

38兔除是傳情達意的line貼圖，也開發出零錢包等文創品。記者王昭月／攝影
38兔除是傳情達意的line貼圖，也開發出零錢包等文創品。記者王昭月／攝影
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38兔除是傳情達意的line貼圖，也開發出絲巾等文創品。記者王昭月／攝影
38兔除是傳情達意的line貼圖，也開發出絲巾等文創品。記者王昭月／攝影
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劉佩菁創作出38兔全新角色，希望是替大家帶來正向力量的好朋友。記者王昭月／攝影
劉佩菁創作出38兔全新角色，希望是替大家帶來正向力量的好朋友。記者王昭月／攝影
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劉佩菁創作出38兔全新角色，希望是替大家帶來正向力量的好朋友。記者王昭月／攝影
劉佩菁創作出38兔全新角色，希望是替大家帶來正向力量的好朋友。記者王昭月／攝影
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劉佩菁離開廣播圈投入繪畫創作，推出第一個全新角色是有溫度的38兔。記者王昭月／攝...
劉佩菁離開廣播圈投入繪畫創作，推出第一個全新角色是有溫度的38兔。記者王昭月／攝影
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劉佩菁筆下的38兔，乍看如她的身影。記者王昭月／攝影
劉佩菁筆下的38兔，乍看如她的身影。記者王昭月／攝影
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劉佩菁離開廣播圈投入繪畫創作，推出的全新角色是有溫度的38兔。記者王昭月／攝影
劉佩菁離開廣播圈投入繪畫創作，推出的全新角色是有溫度的38兔。記者王昭月／攝影
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患者貼圖
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