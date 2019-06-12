影／手創療癒38兔 泡泡龍天使劉佩菁要你看見全新的她

2019-06-12 20:39 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ╱即時報導



當過廣播主持人的劉佩菁，聲音療癒人心，從小她是因為罹患俗稱「泡泡龍」的罕見疾病，成為家喻戶曉人物，事實上她擁有過人的藝術天賦，一雙殘缺的手不僅能彈鋼琴，更會畫畫，歷時5年創作成功的38兔，是她投身藝術領域的處女作，她希望未來大家認透過溫暖且帶有正能量的38兔，認識全新的「劉佩菁」。

俗稱「泡泡龍」的先天性表皮鬆懈型水泡症，患者身上周而復始長滿傷口與水泡，嚴重的話還可能致命，但劉佩菁樂觀面對，活出堅毅，小學時獲得總統教育獎而聲名大噪，之後更成為一個鼓勵人心的廣播人，不過現在投入繪畫世界，轉型成為藝術創作者。

從小到大，劉佩菁每天光是洗澡、換就得花上4小時以上，由於吞嚥困難，連吃東西都得攪拌成像嬰兒的副食品，每天生活過得像打仗一樣。受限於體能，她一天的工作時間，極限頂多7小時，最後她在廣播及繪畫兩大興趣中擇一，集中火力做最有效的發揮。

「離開廣播圈後，我專心投入藝術創作，希望大家可以由我的畫作重 新認識我、喜愛我，而不是因為我的疾病同情我」，劉佩菁堅定地說 。

劉佩菁的繪畫天賦極高，38兔是她第一個在line上架的貼圖角色，乍看下與她的臉蛋有幾分相似。她把38兔定位為「療傷之友」，不是走可愛風，而希望能如家人的陪伴一般，帶來鼓勵的力量。