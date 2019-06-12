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校園守護者換新裝 香田國小動物雕塑藏巧思

2019-06-12 19:51聯合報 記者林敬家╱即時報導

二林偏遠學校香田國小校園內有5隻超過50年的動物雕塑，長期陪伴師生，但因漆料斑剝，有的動物沒了眼睛、少了尾巴殘破不堪，家長牽線下，鄰近二林高中美術社到校幫彩繪動物，並加入巧思在動物身上呈現香田國小特色，例如稻田意象、爌窯、攀樹等元素，但又保留一小塊舊友顏色，以便校友回校找到從前回憶。

香田國小從創校至今都有動物雕塑斑馬、長頸鹿、駱駝、獅子和羊等5隻動物守護校園，超過50年的動物雕塑卻逐漸毀損，二林高中美術社學生得知，從今年1月起歷經半年時間，與香田學生一起在學校與社區踏查，找出在地文化與特色，除了讓五隻動物色彩煥然一新，也在動物身上劃入主題。

老虎身上呈現攀樹圖像、羊咩咩則是獨輪車、獅子身上結合水稻、稻草人與麻雀意象、駱駝身上有烘窯與地瓜、長頸鹿身上是蕎麥與花生、斑馬身上呈現香田鐵道車站與甘蔗等。

二林高中江雅琳老師表示，創作時要考量校友回到學校還能看到原本動物的面貌，因此在每隻動物都留下以前的顏色區塊，讓傳統與創新同時保存在動物上。

香田國小學生陳禹彤說，我告訴大哥哥大姊姊香田國小有攀樹、羊咩咩、控窯活動，還有帶他們到香田鐵道車站參觀，他們指導大家構圖與上色，相當有趣。

香田國小校長鄭培華也表示，每隻動物換上新妝，還蘊含學校特色，將成為學校新亮點，可以更長久陪伴師生。

二林高中美術社與香田國小學生一起將校園老舊動物雕塑煥然一新。記者林敬家／攝影
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長頸鹿身上是在地特產蕎麥與花生意象。記者林敬家／攝影
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斑馬身上呈現香田鐵道車站與甘蔗意象。記者林敬家／攝影
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