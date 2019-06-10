捨教職投入漆作 正妹拜師學高深秘笈獲魯班公達人首獎

2019-06-10 12:57 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



小朋友口中的「蘋果姊姊」，學校的環境彩妝師王惠苹，畢業於台東大學美勞教育系，因為喜歡創作，她放棄人人稱羨的教職，從事漆作彩繪工作，跑遍20多間國小，原本單調的牆面，在經過她的巧手繪製後，不僅煥然一新，生氣勃勃、色彩豐富的藝術牆，也深獲老師及小朋友的喜愛;為了精進技術。

她報名參加勞動部的「漆作實務」課程，透過學習新的技法並運用在不同創作領域上，在老師的鼓勵下參加台中市府所舉辦的「巧聖仙師魯班公獎職場達人及新秀選拔表揚活動」，以「漆作裝潢」職類勇奪達人組首獎，王惠苹興奮地說，很高興獲得肯定，未來將會持續用漆作技藝來散播歡樂散播愛。

35歲，家住蘆竹的王惠苹，從小就喜歡畫畫，覺得繪畫所能帶給她的成就感遠比讀書來的高，大學原本想走工藝設計但沒考上，退而求其次選擇師院就讀，念了之後，才發現自己喜愛的是創作，明白「老師」不是自己想走的路。

畢業後，一開始找不到工作，只能做些手作品，再拿到創意市集賣，直到參加企業基金會舉辦藝術下鄉活動，才開始接學校牆面彩繪及裝置展覽等工作，完成第一間學校的彩繪工作，其他學校看見王惠苹的作品覺得效果不錯，先後找上她。有時候她會帶著小朋友一起創作，工作中充滿歡笑，完成的作品還能重新讓環境與空間活化，讓王惠苹從不覺得苦，反而覺得自己是一個散播歡樂散播愛的使者。

儘管在漆作上獲得好評，但王惠苹卻開始遇到瓶頸，因為不懂油漆工法，只會用漆料來畫畫、塗顏色，創作上難以突破，在朋友的介紹下，她報名勞動部勞動力發展署桃竹苗分署的「漆作實務班」，王惠苹說，以前還沒來上職訓時，只會用平塗的方式創作，現在經過職訓之後，會利用批土及玩色彩的方式，讓作品看起來更有層次，讓她覺得很受用。

她覺得上職訓課程最大的幫助，除了學到很多技法，另一個部分就是同學的資源，因為學員多來自不同的領域，有室內設計與裝潢業，可以互相支援彼此的案子，還能相互學習累積不同的工作經驗，對於技法的磨練幫助很大。

在桃竹苗分署漆作班陳協建老師的鼓勵下，一方面也希望藉由比賽與業界達人切磋，王惠苹報名「巧聖仙師魯班公獎職場達人及新秀選拔表揚活動」，以黑馬之姿，勇奪達人組首獎，她興奮的說，這都要感謝漆作班課程，此次比賽也運用許多「形染」的技法，就是先構圖割好模型再上色，預先掌控畫面，讓作品的穩定度提高許多，才能獲得評審青睞，贏得大獎。

談起未來的規劃，王惠苹坦言漆作並不輕鬆，在戶外工作居多，還要能忍受風吹日曬，有時候早上還穿著短袖工作，到了下午寒流來了，全身又包得密不透風，衣服從夏天穿到冬天，但她仍樂此不疲，也期許自己未來利用漆作的技能賺錢養活自己，還要透過創作讓更多人認識漆作、喜歡漆作。