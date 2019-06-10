不怕「拿毛筆比鋤頭還重」 大愛樂齡班大方秀書法作品

2019-06-10 12:30 聯合報 記者 聯合報 記者 徐白櫻 ╱即時報導



慈濟基金會在杉林大愛園區開辦樂齡學堂，今天上午舉辦成果展，有長輩不識字，從起初拿筆練字，「拿毛筆比鋤頭還重」到寫出一手好字；也有人中風身體不適，靠著練字與作畫復健，各課程成員分享學習樂趣。

杉林樂齡學堂開課4年，今天在慈濟杉林聯絡處舉辦「千華懷綴慈濟路」師生藝術聯展，展出書法、國畫、水彩、彩墨花卉等200件具代表性作品。

書法班老師高慶和本身也是八八風災受災戶，10年前揹著母親從六龜土石流中逃生，災後看見災民呆滯絕望眼神，毅然重拾毛筆擔任書法班授課老師，帶領一群長輩練字、寫字，靠著書法安頓身心。

書法班學員程度不一，包括退休教授、務農長輩、瘖啞人士與腦性麻痺患者，不識字學員占多數。高慶和說，書畫同源，有些長輩不識字，不受既定框架影響，大篆最接近物體形貌，所以用它當入門字體，效果很好；許多學員自幼失學，很珍惜寫字機會，後來都會自己寫春聯。