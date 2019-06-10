親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

國民黨公布總統初選名單！5人確定參與 7月16日宣布民調

是謊言還是真相？美劇揭車諾比核災 俄扯出諜戰陰謀…

土耳其藝術家攜手池上學童 彩繪阿美族神話

2019-06-10 09:21聯合報 記者羅紹平╱即時報導

水土保持局台東分局推動「漂鳥197-縱谷大地藝術季」，邀12國藝術家在台東197縣道，沿線創作12件國際裝置藝術，其中土耳其藝術家Fatih帶領萬安國小振興分校學童，共同彩繪「振興壁畫」，同時創作動畫「阿美族傳說—10個太陽」色彩豐富、風格活潑，，細說阿美族傳說，壁畫也為池上增添一處新打卡景點。

台東今年夏天除了鹿野熱氣球，水保局台東分局「萬物糧倉大地慶典」策劃縱谷大地藝術季，用藝術帶領民眾探尋縱谷自然及在地人文特色之美，以地景多元豐富的縱谷197縣道作為策展舞台，邀集來自芬蘭、德國、土耳其、日本與台灣等共10名環境藝術家駐村創作。

最後完成12件大型戶外裝置藝術作品，沿著197縣道北至南設置，土耳其藝術家Fatih在池上鄉振興村駐村創作，傾聽部落的民俗與傳說當作素材，除了和學童一起彩繪壁畫，融入阿美族部落的傳統生活文化，也選擇以台東阿美族「10個太陽」神話故事，創作動畫。

Fatih利用學童課後時間共同創作，每天2小時，引導學生用鮮豔活潑顏色，描述阿美族傳說過去天上有10個太陽，但太熱導致植物樹木都無法生長，族人只能晚上活動，部落裡的勇士也無法把太陽射下，部落裡的女人便織了一個大網子，趁太陽下山時成功網住了7個太陽，剩下的太陽一個化為星辰、一個變成月亮，剩下一個太陽，農作物終於能生長。

水保局台東分局分局長王志輝表示，這是跨國努力共創的阿美族神話作品 ，牽起台灣與土耳其深厚的藝術外交情誼，相信Fatih與孩子們的作品，會一直被保存在振興村與村民的記憶裡。

Fatih離台前對於振興村民慷慨、善良及熱情的，不斷表示感激，也歡迎孩子與村民們，以後能有機會到土耳其讓他招待；村民們則吟唱傳統歌謠，跳舞，祝福Fatih夫妻平安喜樂，歸國旅途一帆風順。

土耳其的藝術家Fatih（右二），帶領萬安國小振興分校的學童們，共同彩繪「振興壁...
土耳其的藝術家Fatih（右二），帶領萬安國小振興分校的學童們，共同彩繪「振興壁畫」，為池上增添一處新打卡景點。圖／翻攝自「漂鳥197-縱谷大地藝術季」官網
分享
土耳其的藝術家Fatih（右二），帶領萬安國小振興分校的學童們，日前共同完成彩繪...
土耳其的藝術家Fatih（右二），帶領萬安國小振興分校的學童們，日前共同完成彩繪「振興壁畫」，為池上增添一處新打卡景點。圖／池上鄉公所提供
分享
土耳其的藝術家Fatih（右二），帶領萬安國小振興分校的學童們，共同彩繪「振興壁...
土耳其的藝術家Fatih（右二），帶領萬安國小振興分校的學童們，共同彩繪「振興壁畫」，為池上增添一處新打卡景點。圖／翻攝自「漂鳥197-縱谷大地藝術季」官網
分享

☛ 想要免費獲得 iPad 與金庸相關系列產品 立即加入 ☚

相關新聞

樂觀進取 76歲碩士畢業

2019-06-09 23:42

魯班公宴 500工藝作品上桌

2019-06-09 23:00

海口故事屋開幕 首展夢幻娃娃

2019-06-08 23:56

閩南藝閣花車踩街如嘉年華會 飛天媽祖現傳統藝閣魅力

2019-06-08 20:56

騙老婆說要加班 上山意外拍到「雷神之鎚」

2019-06-08 19:28

「葫蘆問」賣什麼葫蘆？王惠美：鹿港特有PK遊戲

2019-06-08 14:56

熱門文章

韓國瑜拋國道六號延伸花蓮 林明溱：不可行

2019-06-09 12:18

影／20分鐘完嗑7公斤米苔目 26歲大胃王嚇壞遊客

2019-06-09 21:50

端午連假不停工 國道四號豐潭段3號隧道年底貫通

2019-06-09 16:05

影／侯友宜一句話 引爆北基小卷爭霸戰

2019-06-09 22:29

板橋車站正妹熱舞辣度爆棚 大批旅客吸睛駐足

2019-06-09 13:17

局長不防疫去花蓮幫韓國瑜場勘？ 民政局：疫情監控中

2019-06-09 11:30

潮州祭生育補助 屏縣29鄉鎮市發錢鼓勵生孩子

2019-06-09 18:04

基隆暖暖東勢街「身分」不明 路不平4年終於有解

2019-06-09 20:26

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top