土耳其藝術家攜手池上學童 彩繪阿美族神話

2019-06-10 09:21 聯合報 記者 聯合報 記者 羅紹平 ╱即時報導



水土保持局台東分局推動「漂鳥197-縱谷大地藝術季」，邀12國藝術家在台東197縣道，沿線創作12件國際裝置藝術，其中土耳其藝術家Fatih帶領萬安國小振興分校學童，共同彩繪「振興壁畫」，同時創作動畫「阿美族傳說—10個太陽」色彩豐富、風格活潑，，細說阿美族傳說，壁畫也為池上增添一處新打卡景點。

台東今年夏天除了鹿野熱氣球，水保局台東分局「萬物糧倉大地慶典」策劃縱谷大地藝術季，用藝術帶領民眾探尋縱谷自然及在地人文特色之美，以地景多元豐富的縱谷197縣道作為策展舞台，邀集來自芬蘭、德國、土耳其、日本與台灣等共10名環境藝術家駐村創作。

最後完成12件大型戶外裝置藝術作品，沿著197縣道北至南設置，土耳其藝術家Fatih在池上鄉振興村駐村創作，傾聽部落的民俗與傳說當作素材，除了和學童一起彩繪壁畫，融入阿美族部落的傳統生活文化，也選擇以台東阿美族「10個太陽」神話故事，創作動畫。

Fatih利用學童課後時間共同創作，每天2小時，引導學生用鮮豔活潑顏色，描述阿美族傳說過去天上有10個太陽，但太熱導致植物樹木都無法生長，族人只能晚上活動，部落裡的勇士也無法把太陽射下，部落裡的女人便織了一個大網子，趁太陽下山時成功網住了7個太陽，剩下的太陽一個化為星辰、一個變成月亮，剩下一個太陽，農作物終於能生長。

水保局台東分局分局長王志輝表示，這是跨國努力共創的阿美族神話作品 ，牽起台灣與土耳其深厚的藝術外交情誼，相信Fatih與孩子們的作品，會一直被保存在振興村與村民的記憶裡。