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花蓮擬蓋文面文史館 原民人瑞贊成

2019-06-08 00:04聯合報 記者魏翊庭／新北報導

花蓮籍98歲林智妹則是額頭文面，由於曾受日本人刮除，加上日久而淡化，她行動較為不...
花蓮籍98歲林智妹則是額頭文面，由於曾受日本人刮除，加上日久而淡化，她行動較為不便，目前住在新北市中和。記者魏翊庭／攝影
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文面是泛泰雅族的傳統，日本統治時曾禁止，日人撤走後也未恢復，時日一久，全台文面者逐漸年長凋零，目前僅知苗栗及花蓮各有1名文面長者。苗栗97歲柯菊蘭有額頭及雙頰完整文面，日前生病住院；而花蓮籍98歲林智妹是額頭文面，目前住新北市中和，對花蓮議員促成立文面文史館，她表示贊同，記錄這曾經歷過的習俗。

賽德克族人林智妹，實際年齡已破百，女兒林朝花說，母親可能到5歲左右才報戶口。

林智妹的文面在額頭上，隨漫長歲月已淡化。女兒說，通常5、6歲先文額頭，15、16歲才文雙頰，且須先經長老認證，男孩要單獨上山打獵一周，帶山豬或山羊回來，女孩則從7、8歲就在媽媽身邊學織布製衣。有文面代表「可以成家」，若未文面，在泰雅社會恐難嫁娶。

林智妹文了額頭後，因日治禁止，未再文雙頰。日本不只禁文面，還沒收文面師的木針、木槌等器具，林智妹上小學時，小學生排隊「去文」，用刀子割除，她那時懵懵懂懂，沒太大反抗。

林智妹說，當時文面沒有麻藥，小孩非常害怕，但若不從父母會打罵，還會影響嫁娶。文面時通常會待在文面師家1個月，文雙頰因臉會腫，只能吃稀飯等流質食物，不能外出免得感染。

林朝花說，母親20幾歲織的衣服，現在還可以穿。賽德克族從種麻、製作麻絲到織縫，是只有女人才會的技術；母親老年時，曾受玉山神學院之邀，去教織布一個月。

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