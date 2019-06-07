中壢中平商圈聚人氣 彩繪立蛋百發百粽

2019-06-07 14:37 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ╱即時報導



桃園市中壢火車站前中平商圈，端午節商圈徒步區人潮多，商圈發展協會今天在商圈及社區關懷據點，舉辦端午節包粽與彩繪雞蛋及立蛋活動，以「端出好滋味、立出好福氣」，慶祝端午節慶。

為迎接端午節到來，石頭里里長劉柏成，分別於中平商圈徒步區與永樂路社區關懷據點，舉辦7場包粽、彩繪立蛋、端午花藝與香包縫製，今天壓軸活動超過300人報名參與，透過彩繪立蛋讓好運連年，百發百粽讓夢想實現。

中平商圈發展協會理事長劉柏成表示，慶端午活動已經連續舉辦第3年，每年都吸引許多親子慕名而來，甚至從外縣市也專程來中壢參加活動，全場在悠揚的小提琴聲與歡唱中，先是發揮創意包出各種造型粽子。

接著大小朋友以各式顏色畫筆，在圓潤無瑕的雞蛋上，耐心繪畫出有動物、植物、卡通人物等有趣圖文，有的也寫上自己的願望，並就地取材，以寶特瓶瓶蓋豎立蛋體彩繪。

有小西門町之稱的中平商圈，時常自發舉辦各式活動，近年來商圈協會常態募集物資捐助弱勢、營造街區裝置藝術、推動無障礙騎樓整平、高校系列等活動，皆引發民眾熱烈回響。

中平商圈時常結合傳統文化舉辦手繪春聯、元宵燈籠約繪與彩繪石頭伯公等活動，今天端午節並擴大舉辦彩繪立蛋、百發百粽活動。商圈理事長劉柏成當選石頭里里長後，更將許多計畫擴大辦理。