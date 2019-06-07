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端午「午時水」強身體健又改運 台灣有6聖地

2019-06-07 09:39聯合新聞網 綜合報導

端午節到了，各式粽子上市。本報資料照片
端午節到了，各式粽子上市。本報資料照片
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端午節的「午時水」具有除穢、轉運、解熱等功能，俗語說「午時水飲一嘴，較好補藥吃三年」，錯過端午節正午，就得再等一年了，而全台各地都有午時水的知名勝地，包括台中大甲鐵砧山劍井、嘉義朴子市龍井、台南鹽水橋南老街、台東鹿野玉龍泉、屏東新園烏龍古井、澎湖馬公四眼井。

根據《東森新聞》報導，自古相傳，端午節是一年之中陽氣最重的一天，而午時的上午11點到下午1點，又是一天中陽氣最盛的時辰，因此端午節午時取的水就是「極陽水」，俗語說「午時水飲一嘴，較好補藥吃三年」，意思正是指喝一口午時水，贏過吃三年補藥。還有人說「洗午時水，無肥亦水（漂亮）」、「午時洗目睭（眼睛），金到若烏鶖」。

而午時水的功能很多，不只可以驅邪避凶、消暑熱、淨宅、除瘴癘、解毒去時疫，也能用來轉運與添財，若拿來鑄劍或練造鐵器等會特別鋒利耐用，拿來釀酒或泡茶則特別甘甜，加入家禽家畜的飲用水中，還可保障六畜興旺，可說是內服外用皆合適的神水。

自然泉湧的午時水最佳，並應以瓷器盛裝午時水，因為都市內比較少找到湧泉，因此可將自來水放在太陽下曬，或是直接取飲水機內的水，不過全台各地也有多處有名的午時水勝地。要注意的是，若要喝午時水仍應先煮沸再喝，或也可用來洗澡、洗手腳等，搭配艾草與香茅效果更好。

台中大甲鐵砧山劍井相傳是國姓爺鄭成功當年無水可喝時，將寶劍往地上插就湧出甘泉；嘉義朴子市龍井在安福宮的正中央已有300年的歷史；台南鹽水橋南老街有13口古井，端午節時就會湧入取水人潮。

台東鹿野玉龍泉有45年歷史，但去年因為缺水導致乾涸，而取消午時水的活動；屏東新園烏龍古井有180年歷史，過去該區發生怪病，村民挖取神水後在午時飲用及清洗身體，怪病就不藥而癒；澎湖馬公四眼井是三級古蹟，目前已轉型為觀光用途。

端午節古蹟
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