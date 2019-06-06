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歲時中的工藝特展 聚焦材料環境智慧

2019-06-06 17:49中央社 南投縣6日電

國立台灣工藝研究發展中心今天起舉辦「天造地設，歲時中的工藝」特展，內容呈現天然工藝材料、材料的生態與製作環境、工藝家對天然原料哲思與匠意，聚焦材料的環境智慧。

國立台灣工藝研究發展中心規劃「天造地設，歲時中的工藝」特展，今天起到11月3日在工藝文化館展出，內容以「順天時」、「接地氣」、「新島人的歲時」等主題勾勒循環不斷的歲時中，工藝樣貌與形態，聚焦工藝材料生命週期與環境。

工藝中心今天舉辦特展開幕式，文化部政務次長蕭宗煌致詞說，為使民眾從生活中更認識台灣本土文化，工藝中心出版專書介紹台灣歲時生活文化與相關工藝，在文化部重建台灣藝術史政策推動下，進一步策劃這場特展，讓更多民眾了解台灣工藝發展脈絡及價值。

工藝中心主任許耿修表示，過去展覽主題多關注技藝、材質、美學，較少聚焦技藝與材料蘊含的「環境智慧」，期待觀眾看見台灣工藝豐厚的自然文化底蘊，從工藝中心的「小展場」感受「大環境」。

「順天時」從天然工藝材料談起，呈現順應氣候發展的生活與工藝；「接地氣」則邀觀眾置身材料的生態與製作環境，感受材料特性與風土關係；「新島人的歲時」呈現工藝家對天然原料哲思與匠意，及追求技術突破的故事，並展出新一代工藝家作品。

工藝中心表示，展覽呈現多樣工藝種類，並引入中生代與新生代工藝家作品，豐富主題與形式，除靜態作品展示，更融合互動科技及繽紛生動環場動畫，讓觀眾更能感受存在自然與天時相應的工藝之美。

文化部看見台灣
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