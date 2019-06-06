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賞花不用跑到陽明山 都市繡球花秘境在這

2019-06-06 13:49聯合報 記者胡瑞玲╱即時報導

端午節即將到來，新北市泰山區「黎明步道花園」現盛開繡球花海，粉紅、粉藍、粉紫色花團錦簇十分吸睛，吸引大批人潮前來朝聖，泰山區黎明里長張楊銘表示，園內除了繡球花外，還有一丈紅、向日葵等各式花種依序綻放，歡迎大家趁著端午連假來感受繡球花夾道歡迎的感覺。

「黎明步道花園」位於泰山黎明里泰林路2段542巷的後方，是由里長張楊銘率領數十名志工自掏腰包，並花了4年才栽種而成的花園，園區內除了培育繡球花外，還有櫻花、向日葵、一丈紅等各式花種，數量高達上千株，公園面積達500坪，依時節盛開的花卉有如花海般令人驚嘆，除此之外，志工也會將步道兩側的植栽修剪成各種藝術造型，十分有趣。

張楊銘表示，繡球花是依據土壤的酸鹼度來決定最後呈現的顏色，而黎明步道花園的繡球花多為粉紅、粉紫、粉藍色花海，每年的5月中旬至7月底為繡球花季，賞花的人潮絡繹不絕，甚至連晚上也有人前來散步，感受百花簇擁的浪漫，近期也會依人潮狀況設置流動廁所，方便民眾賞花。

談到照料園區的花卉，張楊銘表示，儘管他58歲了，但每天都風雨無阻巡視里內的花圃，並做植栽、修剪及養護，由於張楊銘為電子科畢業，擁有甲、乙種電匠及自來水承裝工程技術士的證照，為了省錢省力，他還徒手架設雨水回收系統，供花木澆灌，志工都稱他是里內的「環保園丁」。

由於張楊銘跟志工是以照顧自家後花園的心情照料黎明步道的花卉，使得花園步道名聞遐邇，還有其他縣市包遊覽車來參訪，對於如何設置花園及維護的方法，張楊銘也都不嗇分享，希望能讓美麗的花朵能開遍各地。

新北市民政局地方行政科長陳炳仲表示，張楊銘連任2屆里長，任內帶領志工打造黎明步道花園，積極鼓勵長者參與社區事務，帶動里民綠美化風氣。黎明步道花園鄰近新北八里、五股及林口，交通方便，民眾可搭乘捷運機場線至泰山站、再轉乘公車至山腳溪橋或騎乘Ubike，不需跑到山上就能就近賞花、踏青。

新北市泰山區「黎明步道花園」現盛開繡球花海，粉紅、粉藍、粉紫色花團錦簇十分吸睛，...
新北市泰山區「黎明步道花園」現盛開繡球花海，粉紅、粉藍、粉紫色花團錦簇十分吸睛，吸引大批人潮前來朝聖。圖／截自臉書「賞花快報」粉絲團
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新北市泰山區「黎明步道花園」現盛開繡球花海，粉紅、粉藍、粉紫色花團錦簇十分吸睛，...
新北市泰山區「黎明步道花園」現盛開繡球花海，粉紅、粉藍、粉紫色花團錦簇十分吸睛，假日還有人來遛狗。圖／新北市民政局提供
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新北市泰山區「黎明步道花園」現盛開繡球花海，粉紅、粉藍、粉紫色花團錦簇十分吸睛，...
新北市泰山區「黎明步道花園」現盛開繡球花海，粉紅、粉藍、粉紫色花團錦簇十分吸睛，吸引大批人潮前來朝聖。圖／新北市民政局提供
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新北市泰山區「黎明步道花園」現盛開繡球花海，粉紅、粉藍、粉紫色花團錦簇十分吸睛，...
新北市泰山區「黎明步道花園」現盛開繡球花海，粉紅、粉藍、粉紫色花團錦簇十分吸睛，吸引大批人潮前來朝聖。圖／截自臉書「賞花快報」粉絲團
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「黎明步道花園」，是由黎明里長張楊銘（中間穿藍色背心者）率里內數十名志工，花費4...
「黎明步道花園」，是由黎明里長張楊銘（中間穿藍色背心者）率里內數十名志工，花費4年自掏腰包自行栽種而成。圖／新北市民政局提供
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