十鼓文創7公尺光雕瀑布滑梯啟用 5歲以下免費

2019-06-05 15:54 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



十鼓文創進駐百年仁德製糖工廠進行改造與活化，今天再度推出7米高幼兒瀑布滑梯，有如置身於彩繪森林裡，在光雕效果十足的瀑布滑梯玩衝浪之旅，一聲衝進球池，激起陣陣藍白浪花，整館針對2至5歲小小朋友可免費玩翻的體適能挑戰。

寶貝嗨翻天！在瀑布滑梯裡驚喜衝浪？

十鼓文創副總經理楊有文表示，為了讓更多年齡層的小朋友能夠在園區裡面帶回滿滿的幸福體驗，也讓爸爸媽媽不用再擔心沒有地方讓小小朋友可以安心的放電，去年底園區就開始規畫設計適合2至5歲的幼兒體驗館（需由家長陪同），歷時5個月在兒童節前夕完成幼兒體驗館的設置並開放試營運。

該館在開創初期也和長榮大學美術系師生進行產學合作，從彩繪元素提供、溝通、發想、設計稿件討論等溝通後，該校師生多花一周時間，將四面牆進行藝術彩繪，牆面滿滿都是充滿童趣與生態的氛圍，並以十鼓仁糖文創園區原生物種動植物為藍圖進行設計與彩繪，讓遊客能多認識園區生態保育的重要。

今天啟用的主要設施也是最大座的瀑布滑梯，小朋友從7米高滑梯與光雕水精靈猶如衝浪般的滑入球池，所激起的藍白遊戲球有如浪花一般翻起，讓體驗的小朋友開心不已，館內還設有天空之城、旋轉滑梯、獨木橋、空中吊橋、平衡擺盪、跳跳床等豐富又有趣的設施。

幼兒體驗館開放資訊：平日（周一至周五）下午1點10分至4點50分。

周末假日（周六、周日）上午10點30分至11點50分、下午1點10分至5點20分。