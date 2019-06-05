親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

法西斯前奏？ 讓真相死亡的四種政客話術

充電優化、全螢幕截圖…蘋果發表會沒說的5種iOS13實用新功能

送愛到偏鄉 學童體驗兒童博物館、台北101

2019-06-05 13:02聯合報 記者許玉娟╱即時報導

長期關懷偏鄉孩童的鳳凰旅遊集團，近日邀請三芝興華國小23位學童來到台北體驗一日生活圈，除了到全台最高建築台北101大樓」參觀台北盆地美景，體驗最快電梯速度外，還到台灣唯一專屬兒童博物館「奧森兒童博物館」玩遍天空、森林、地底岩洞等設施，小朋友們玩到捨不得離開。

小朋友們一早搭車從三芝出發前往台北，首站抵達台北101大樓，不僅特別在台北101大樓前方合照留下紀念，更前往位於89樓的觀景台，從高處往下欣賞台北盆地之美，紛紛拿出手機拍照記錄眼前所見景色。

離開台北101大樓後，小朋友們前往奧森兒童博物館，體驗館內各種設施，像是到泡泡區比誰做出的泡泡大，或是透過攀爬架採光玻璃欣賞真正的101，以及到美術塗鴉區，站在玻璃牆前彩繪，或是到動力滾球區、火箭區等，化身小小科學家，從中了解更多科學知識。此外，鳳凰旅遊總經理卞傑民還在小朋友離開前，贈送書籍予小朋友，鼓勵小朋友閱讀。

興華國小教導主任阮婉琪表示，小朋友約1個月前知道此次活動，不只可以參觀台北101，還能去體驗奧森兒童博物館，小朋友皆相當興奮。同時，她提到，孩子們可親自參訪從書本上看過或報告的內容，對他們學習更有幫助，是相當難得的經驗。

卞傑民指出，鳳凰旅遊在台灣已有60多年的歷史，一直以來經營旅遊事業，在社會中獲取許多支持，隨著這些年努力有些成果，希望把成果回饋、分享給社會大眾，並將讀書及旅遊結合，在孩子成長、求知階段，給予明確訊息，相信對爾後學習多少有幫助。

鳳凰旅遊卞傑民總經理（中）與興華國小孩童合影 記者 許玉娟/攝影
鳳凰旅遊卞傑民總經理（中）與興華國小孩童合影 記者 許玉娟/攝影
分享
孩童們上台北101觀景台前開心合影 記者 許玉娟/攝影
孩童們上台北101觀景台前開心合影 記者 許玉娟/攝影
分享

台北101博物館建築
☛ 想要免費獲得 iPad 與金庸相關系列產品 立即加入 ☚

相關新聞

宜蘭線通車百年 「機關車女王」再現

2019-06-04 23:33

部落技藝傳承！ 名師指導重現藤編排灣族禮刀

2019-06-05 07:59

NG蔬果餵牛 斗南農會創千萬商機

2019-06-04 23:57

台南忠靈塔拆遷？ 文史團體緊急提報古蹟

2019-06-04 23:51

準備好了嗎？ 玉管處簡化入園申請流程

2019-06-04 22:37

萬里隱藏版共餐據點 下午兩點討海飯

2019-06-04 20:11

改良蔬果 73歲農：老天給的任務

2019-06-03 23:34

因女兒孝心 帶起紅龍果種植熱

2019-06-03 23:26

野柳學童請命 保育區有譜

2019-06-03 23:12
看更多

熱門文章

桃園捷運綠線地下潛盾GC02標 中華工程聯合團隊獲選

2019-06-04 20:55

高雄市區多起投訴夜間飄惡臭 稽查竟是「黃金雨」惹禍

2019-06-04 16:35

捷運環狀線噪音大 侯友宜：誰也受不了

2019-06-04 15:17

菜販紅樹林撈小魚打牙祭 意外撈到一尺長大螃蟹

2019-06-04 19:30

侯友宜議會吃雞翅 網友讚：比韓國瑜好

2019-06-04 20:19

北員林和大村的好消息 這條便捷的新路將完工通車

2019-06-04 19:06

港湖女神高嘉瑜「黑歷史」流出 網友笑：好清純

2019-06-04 23:40

嘉義山區看得到高雄85大樓 雨後視野超清晰

2019-06-05 08:55

【重磅快評】大巨蛋「不拆就是要蓋啊！」

2019-06-05 09:28

端午3天連假 龍潭大池規畫行人徒步區

2019-06-04 16:26

流標6次 金門安息返鄉明起改船運帶鄉親「落葉歸根」

2019-06-04 21:55

高鐵延伸宜蘭還她公道 林姿妙：當時挨批現在努力有成

2019-06-05 11:34

麻豆及官田鄉親有好康 公共托育家園即日起開班招生

2019-06-04 14:14

台南市道172線爭議議員調解 本月將再開協調會

2019-06-04 13:56

台中大坑眼鏡蛇現蹤 中市府：若人為放生將開罰

2019-06-05 08:56

影／大紅包！蘇貞昌宣布補助新竹縣市水環境建設10億經費

2019-06-04 15:59

影／小爸媽送托孩子難 侯友宜：沒經濟能力可免費入托

2019-06-04 15:50

60年岡山眷村欣欣市場拆遷倒數計時 影像記錄最後榮光

2019-06-04 19:27

震南案發操作許可前送議會備查 高市環保局：重為審查合法

2019-06-04 18:30

跟著「秃子」逛花蓮 擁抱韓粉花蓮旅宿推端午優惠

2019-06-04 13:36

說到做到！ 林瑞陽明天來宜蘭拚經濟

2019-06-05 11:57

賴清德議員姪舉牌 童子瑋：只有他能打敗韓國瑜贏大選

2019-06-05 08:54

基隆議員建議夏季浮潛延至晚間7點 市府：夜潛危險

2019-06-04 16:34

大坑步道蛇出沒 盧秀燕籲舉報不當放生

2019-06-04 15:36

不在南鐵拆遷範圍內房子也拆 鐵道局：有結構安全疑慮

2019-06-04 17:07

基隆端午節划龍舟送800香包 環保局挑戰10連霸

2019-06-04 13:44

高雄中博高架橋拆除案 衝擊商圈和工期塞車受關注

2019-06-04 15:18

噁！疑未妥善照護 桃市某安養機構遭爆疥瘡感染

2019-06-04 20:57

民汐線「盲腸」說 新北議員：柯文哲別說幹話

2019-06-04 17:18

中警犀利連破大案護治安 盧秀燕頒獎表揚66人

2019-06-05 10:24

查版權讓唱歌像白色恐怖？ 民眾建議開放非營利團體

2019-06-04 15:46

醒獅團大鼓上寫「中華台北」 蘇貞昌看不下去

2019-06-04 17:30

當選無效前辭職再找親人補選 「落選頭」痛批法令不公

2019-06-04 19:22

左彎車不再「塞」直行車 淡水、新店2路口變順暢

2019-06-04 16:51

拆中博高架橋 市府：先闢站西路

2019-06-04 23:42

大數據讓空氣說話 PM2.5超標率高雄居六都之最

2019-06-04 18:46

阿伯戴安全帽穿三角褲騎機車逛大街 網友：太誇張

2019-06-04 16:30

淡江大橋工程釀淹水？ 新北市議員要求改善

2019-06-04 20:10

騎警首度上山現身金瓜石 民眾驚呼：可以騎嗎？

2019-06-04 17:46

金門畫定山坡地有必要嗎？ 農委會說明會民眾發言踴躍

2019-06-04 18:31
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top