送愛到偏鄉 學童體驗兒童博物館、台北101

2019-06-05 13:02 聯合報 記者 聯合報 記者 許玉娟 ╱即時報導



長期關懷偏鄉孩童的鳳凰旅遊集團，近日邀請三芝興華國小23位學童來到台北體驗一日生活圈，除了到全台最高建築「台北101大樓」參觀台北盆地美景，體驗最快電梯速度外，還到台灣唯一專屬兒童博物館「奧森兒童博物館」玩遍天空、森林、地底岩洞等設施，小朋友們玩到捨不得離開。

小朋友們一早搭車從三芝出發前往台北，首站抵達台北101大樓，不僅特別在台北101大樓前方合照留下紀念，更前往位於89樓的觀景台，從高處往下欣賞台北盆地之美，紛紛拿出手機拍照記錄眼前所見景色。

離開台北101大樓後，小朋友們前往奧森兒童博物館，體驗館內各種設施，像是到泡泡區比誰做出的泡泡大，或是透過攀爬架採光玻璃欣賞真正的101，以及到美術塗鴉區，站在玻璃牆前彩繪，或是到動力滾球區、火箭區等，化身小小科學家，從中了解更多科學知識。此外，鳳凰旅遊總經理卞傑民還在小朋友離開前，贈送書籍予小朋友，鼓勵小朋友閱讀。

興華國小教導主任阮婉琪表示，小朋友約1個月前知道此次活動，不只可以參觀台北101，還能去體驗奧森兒童博物館，小朋友皆相當興奮。同時，她提到，孩子們可親自參訪從書本上看過或報告的內容，對他們學習更有幫助，是相當難得的經驗。