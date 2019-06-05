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部落技藝傳承！ 名師指導重現藤編排灣族禮刀

2019-06-05 07:59聯合報 記者江國豪╱即時報導

排灣族男人都必須擁有一把禮刀！屏東縣來義鄉立文物館有有鑑於來義鄉內工藝師傅日漸老去、凋零，為延續瀕臨失傳的傳統物質文化及在地知識，由知名工藝家塗南峰擔任講師，指導12名學員製作藤編刀柄的禮刀，製作成果精細且氣勢不凡，來義鄉立文物館期望透過「來義鄉排灣族傳統禮刀製作技藝」計畫的紀錄和研習，傳承延續這項傳統技藝。

館方表示，在排灣族傳統社會中，佩刀一般分為禮刀、勇士刀、工作刀及祭祀用刀，各具其功能。來義鄉長竇望義表示，禮刀對於排灣族男性而言是為重要資產，男子在參與重要祭典、儀式時，著盛裝繫上禮刀，以顯示其身分階級及武勇；而精美又精緻的禮刀也是婚嫁時必備的聘禮之一。

排灣族的禮刀刀柄多以藤編圍繞，或有在刀柄及刀鞘上刻有人頭或百步蛇等傳統紋樣，然而藤編刀柄的製作技術，在現代雕刻技術發達後，已很少人會製作，懂得製作的部落耆老更已所剩無幾。

來義鄉立文物館期望透過「來義鄉排灣族傳統禮刀製作技藝」計畫的紀錄和研習，讓在地族人學習並重視自身文化，並培訓出更多部落人才，使「禮刀」文化意涵得以傳承，計畫中由知名工藝家塗南峰，指導12名學員學習製作禮刀，也獲得文化部，及原住民族文化發展中心支持。

參與禮刀製作的古瑞雄表示，在工藝師塗南峰老師細心、不厭其煩指導下，能夠學習製作禮刀傳統技藝並認識禮刀文化之美，感到高興且收穫滿滿。而學員製作的精緻裡刀，即日起到7月21日在新來義石板屋的「來義鄉排灣族傳統禮刀製作技藝」成果展中展出，歡迎民眾參觀，近一步認識排灣族禮刀文化。

禮刀對於排灣族男性而言是為重要資產，男子在參與重要祭典、儀式時，著盛裝繫上禮刀，...
禮刀對於排灣族男性而言是為重要資產，男子在參與重要祭典、儀式時，著盛裝繫上禮刀，以顯示其身分階級及武勇；而精美又精緻的禮刀也是婚嫁時必備的聘禮之一。圖／屏東縣來義鄉立文物館提供
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來義鄉排灣族傳統禮刀製作技藝」成果展覽自108年6月1日至7月21日止在新來義石...
來義鄉排灣族傳統禮刀製作技藝」成果展覽自108年6月1日至7月21日止在新來義石板屋展出。圖／屏東縣來義鄉立文物館提供
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由知名工藝家塗南峰指導12名學員，參與傳統禮刀製作。圖／屏東縣來義鄉立文物館提供
由知名工藝家塗南峰指導12名學員，參與傳統禮刀製作。圖／屏東縣來義鄉立文物館提供
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禮刀對於排灣族男性而言是為重要資產，男子在參與重要祭典、儀式時，著盛裝繫上禮刀，...
禮刀對於排灣族男性而言是為重要資產，男子在參與重要祭典、儀式時，著盛裝繫上禮刀，以顯示其身分階級及武勇；而精美又精緻的禮刀也是婚嫁時必備的聘禮之一。圖／屏東縣來義鄉立文物館提供
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排灣族文物
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