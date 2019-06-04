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韓國瑜掀愛國大賽！粉身碎骨不夠看 3巨頭再加碼

台中社區綠意奉茶與民共享 連餐具都可出借　

2019-06-04 07:52聯合報 記者趙容萱╱即時報導

惠宇「五十七間堂」不但基地綠美化，落成後，500坪的前庭、後院湖水公園也對外開放...
惠宇「五十七間堂」不但基地綠美化，落成後，500坪的前庭、後院湖水公園也對外開放。記者趙容萱／攝影
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台中是友善城市，不少社區吹起共享風，有的社區釋出花園、林蔭大道等，還有社區設置了可直接生飲的「奉茶」水柱，打開水龍頭，就有清涼的水可喝，與路過的民眾共享，也有社區對住戶推出共享餐具、椅子，購置60套中西餐的餐具，多款的梯子可出借，實踐共享理念。

惠宇建設總經理顏定滄說，隨著綠化主流，惠宇建設近年來推動共享理念，在建地開發前，打造成開放型的景觀公園，建案落成後，規畫為開放公園，例如近期全新落成的「五十七間堂」開發基地綠美化，獲台中市府「第5屆都市空間設計大獎特別獎」，如今落成後，500坪的前庭、後院，有數十種台灣大小喬木，林中大石、湖水，對外開放，完全不藏私。

顏定滄指出，惠宇也從十年前，推出社區出借餐具的共享服務，「就像早期辦桌借碗筷、椅子的概念」，大社區提供100套，小社區，例如「五十七間堂」共56戶，提供60套，每套10人份，還可借餐桌布置、同款的椅子等，搭配預約清洗晚盤服務等，方便住戶在家就可以宴請賓客，也不用擔心買了一堆餐具卻久久才用一次，又不知道該往哪擺放的問題。

聯聚建設一貫推出與鄰里共享的花園、綠意，加上公共造景外，還會附設有可直接生飲的「奉茶」服務，例如「聯聚保和大廈」臨市政路退縮27米，有鄰里共享的香樟花園，一旁有造形古典的「奉茶」水柱；位於新光三越、大遠百中間的「聯聚中雍大廈」前綠蔭廣場，有公共藝術作品「行」，也有「奉茶」水柱。

另外，台中市向上南路的「寶璽高第」大樓社區退縮20米，500坪開放空間種植落羽松、鳳凰木、青楓、相思木等樹木，與鄰里共享，路過的民眾走過林蔭步道，也能感受蟲鳴鳥叫、清涼綠意，拿下台中市都市空間設計大獎辦公住宅類特色設計獎。

社區出借餐具，還可借餐桌布置、同款的椅子等，搭配預約清洗晚盤服務等，方便住戶在家...
社區出借餐具，還可借餐桌布置、同款的椅子等，搭配預約清洗晚盤服務等，方便住戶在家就可以宴請賓客。記者趙容萱／攝影
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惠宇「五十七間堂」不但基地綠美化，落成後，500坪的前庭、後院湖水公園也對外開放...
惠宇「五十七間堂」不但基地綠美化，落成後，500坪的前庭、後院湖水公園也對外開放。記者趙容萱／攝影
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社區出借餐具，還可借餐桌布置、同款的椅子等，搭配預約清洗晚盤服務等，方便住戶在家...
社區出借餐具，還可借餐桌布置、同款的椅子等，搭配預約清洗晚盤服務等，方便住戶在家就可以宴請賓客。記者趙容萱／攝影
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惠宇「五十七間堂」不但基地綠美化，落成後，500坪的前庭、後院湖水公園也對外開放...
惠宇「五十七間堂」不但基地綠美化，落成後，500坪的前庭、後院湖水公園也對外開放。記者趙容萱／攝影
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社區出借餐具，還可借餐桌布置、同款的椅子等，搭配預約清洗晚盤服務等，方便住戶在家...
社區出借餐具，還可借餐桌布置、同款的椅子等，搭配預約清洗晚盤服務等，方便住戶在家就可以宴請賓客。記者趙容萱／攝影
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