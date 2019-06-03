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水墨大師胡念祖告別式 藝文界同表哀悼

2019-06-03 16:17聯合報 記者許玉娟╱即時報導

被譽為「筆墨水俱入神化」的水墨國寶畫家胡念祖上周於桃園家中病逝，今舉辦告別式，藝文界同表哀悼，感念大師對藝術的貢獻。

台南市美術館董事長黃光男、現代水墨之父劉國松、嶺南派大師歐豪年、水墨大家蘇峰男、長流美術館暨長流文教藝術基金會館長黃承志、國寶山水大師于百齡、現代水墨畫家羅芳及文化部、台灣創價學會、國立國父紀念館前館長曾坤地等，均前往致意。

長流美術館指出，胡念祖1927年生於湖南省益陽縣，字心原，號桃江遊子，又號石牛老牧。1948年於南京拜黃君璧為師，次年追隨黃來台；1951年受聘於台灣省立師範學院（今國立台灣師範大學）藝術系助教，並得溥心畬指點北宗山水，嘗試自我創作並鑽研宋元明清名家技法，研究中國繪畫近50年。

胡教授除了扎實的中國傳統筆墨基本工，還善長水墨暈染，加上拓、灑、噴、潑等各種技法，並融合西洋的現代畫理，精益求精，創造出不同的視覺效果，為傳統水墨畫注入新生命，一代宗師張大千題讚：「筆墨水俱入神化，非近百年來所有也。」

胡教授一生致力弘揚中華文化，促進國際文化交流，曾任教師大及台藝大，並組「麗水精舍」開班授徒，提拔後進不遺餘力，桃李滿天下，作品曾於國內外展出百餘次，屢經國家文教機構推選出國巡迴展出，在國際間極負盛名。

長流美術館推廣胡念祖大師畫藝四十年，目前正籌備舉行紀念特展，宣揚大師一生創作不輟精神及精湛藝術風格，風範永存，足堪後輩師法。

胡念祖教授作品「歸帆淺影」。圖/長流美術館提供
胡念祖教授作品「歸帆淺影」。圖/長流美術館提供
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胡念祖教授(中)、歐豪年教授(左)及長流美術館館長黃承志(右)於胡念祖八七創作展...
胡念祖教授(中)、歐豪年教授(左)及長流美術館館長黃承志(右)於胡念祖八七創作展合影。圖/長流美術館提供
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