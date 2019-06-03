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大學學費居全球第14！ 揹學貸畢業淪「月光族」

陽明教養院美術社員繪大象帶小象 訴說親子情

2019-06-03 13:20聯合報 記者翁浩然╱即時報導

台北市立陽明教養院美術社社員「小芸（右）」畫有親子象的「陪我一起去孵夢」，昨在母...
台北市立陽明教養院美術社社員「小芸（右）」畫有親子象的「陪我一起去孵夢」，昨在母親陪同下出席畫作發表活動。記者翁浩然／攝影
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台北市立陽明教養院美術社今早於國父紀念館BIGTOM美國冰淇淋文化館舉行社員畫作發表會，展出美術社員畫作，其中44歲社員「小芸」畫有親子象的「陪我一起去孵夢」，今年在市議員王浩牽線下被收藏家相中買下，所得6萬元也回饋美術社，供更多社員學習繪畫。

「小芸」患有自閉症，直到上小學時才被發現，讓原在中學教書的母親不得不辭去工作照顧她；小芸的媽媽如今已82歲，談起過去拉拔孩子長大的心路歷程及未來不禁哽咽說「我只希望她平安快樂活下去」，在小芸畫畫時，也用無比關愛的神情在一旁注視小芸。

「陪我一起去孵夢」以大象帶小象為題材，親子象的背景則有金黃草地與深藍天空，藍天上還有3顆星星，小芸則說那代表輔導員等教導、照顧自己的人。

小芸的媽媽說，「這不是孩子的錯，碰上了只能面對」，小芸心智現在仍停留在小學生階段，出門總有調皮搗蛋的一面，讓她常得跟人解釋道歉。有一次搭復康巴士接小芸從教養院回家，小芸一下車就跑掉，失蹤半天，原來跑去文具店，拿了文具要離去還被當成小偷當下大哭，被店員察覺有異才沒事，店員還貼心問小芸要不要喝水吃點心，並請警方開車載小芸回家，結果都被小芸以不能吃陌生人的東西、上陌生人的車拒絕，最後警方才通知她去將小芸帶回家，回到家立克就說口渴，讓大家好氣又好笑。

買下小芸畫作的台北市認知功能促進協會常務理事盛寶嘉則說，畫作讓人感受到珍貴的親情；她曾問小芸為何挑親子象來畫，小芸當時沒回答，只與媽媽對望，她也從小芸媽媽眼中看到不求回報的愛，讓她很感動。

提供3歲到60歲中、重、極重度智能障礙者照顧與教育服務的陽明教養院，2014年在香港愛馬仕亞太區台灣分公司贊助下創立美術社，近年還有台灣三菱商事公司贊助更新硬體，愛馬仕去年也將社員畫作「八色鳥」製成絲巾並義賣捐助公益團體。

北市社會局與教養院昨也發表多名社員共同創作、以陽明山海芋田為主軸的「心花怒放」畫作，這次將結合GIVE543贈物網共同辦理知識問答及留言鼓勵活動，只要上GIVE543官網填答，全部都答對有機會將這幅畫作帶回家，還有機會抽中美術社紀念T恤、八色鳥帆布手提袋、明信片等獎品。

台北市立陽明教養院美術社今早舉行社員畫作發表會，展出美術社員畫作，以陽明山海芋田...
台北市立陽明教養院美術社今早舉行社員畫作發表會，展出美術社員畫作，以陽明山海芋田為主軸的「心花怒放」畫作也將作為有獎徵答抽獎品。記者翁浩然／攝影
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台北市立陽明教養院美術社社員「小芸（左起）」繪畫時神情專注，母親則在一旁陪伴。記...
台北市立陽明教養院美術社社員「小芸（左起）」繪畫時神情專注，母親則在一旁陪伴。記者翁浩然／攝影
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