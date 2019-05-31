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29歲「匠人魂」 從小自製月琴

2019-05-31 23:30聯合報 記者吳淑玲／台南報導

台南後壁區29歲林宗範（右一）不只無師自通製作月琴，還號召年輕人，組成純男性的「...
台南後壁區29歲林宗範（右一）不只無師自通製作月琴，還號召年輕人，組成純男性的「風中燈牽亡歌團」，保存面臨消失的台灣民間文化藝術。 圖／中華文化總會提供
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中華文化總會昨天在台南後壁區發布「匠人魂」製月琴篇影片，主角是年僅29歲的製琴師林宗範，熱愛台灣本土文化，無師自通、9歲就摸索自製月琴，更號召年輕人組成純男性牽亡歌團，他希望能讓更多人熱愛台灣傳統文化，愈本土才會愈國際。文化總會長蔡英文總統頒發「匠人魂」錦旗，彰顯他為台灣傳統文化的耕耘，也稱許「英雄出少年」。

文化總會「匠人魂」製月琴篇取名「土地吟遊人」，主角林宗範從小熱愛台灣傳統音樂和樂器，因為沒錢買琴，從國小三年級開始便自學樂器製作，以四海為師的匠人精神，到處向各行各業請益，學習木工雕琢等技巧，再鑽研無師自通的技藝本領，製琴資歷已近20年，還成立月琴工作室，推廣台灣傳統樂器，他還堅持一定要用台灣本土材料製作樂器。

林宗範自幼住在墓仔埔附近，經常看到出殯隊伍及牽亡歌團，耳濡目染，不管是牽亡歌、勸世歌、乞丐調，都能琅琅上口。有鑑於台灣牽亡歌傳承後繼無人，林宗範與朋友成立「風中燈牽亡歌團」，他擔任紅頭法師，全團都是男生，平均年齡30歲。

林還將牽亡歌轉型做表演形式，參與「2018台灣月琴民謠祭」演出，更受邀到大學授課，將傳統文化落實到日常生活中，記錄台灣傳統曲調精髓。

文化總會傳統文化法師蔡英文
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