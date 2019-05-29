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虎父無犬子！國手之子陳哲修 把砌磚當藝術

2019-05-29 20:49聯合報 記者何烱榮╱即時報導

手上拿的是傳統的砌磚鏟，頭頂是時髦的文藝潮男辮子髮，陳哲修的打扮顛覆一般人對砌磚師傅的印象。去年他參加全國技能競賽中區賽只獲得第5名，在老師和父母的調教下，最近再度挑戰，勇奪第1名。陳哲修說，8月要挑戰全國賽，希望能像父親一樣，成為砌磚國手。

第49屆全國技能競賽中區分區賽落幕，國立員林農工建築科3年級學生陳哲修不負老師路李駿杰和父母的期待，在全國各高職的頂尖選手中脫穎而出；他在規定的4小時內砌出指定的磚牆作品，不但速度快、外觀完整，磚面灰縫的勾縫、清潔及背面處理，都讓評審驚豔，贏得金牌。

比賽時，會場旁邊有1名嬌小美麗的女士，全程目不轉睛，靜靜地注視陳哲修攪拌砂漿，用手小心拿住磚塊邊緣，依照比賽圖說，精準地將磚塊放置在砂漿上方，輕壓一下，再用鏝刀輕敲磚面，而後將磚塊邊緣多餘的砂漿鏟掉，手起磚落，一氣呵成。

當比賽時間快結束時，她的雙手緊握，心情顯得緊張，看到陳哲修完成的磚牆作品，露出滿意的笑容。原來，她是陳哲修的媽媽，是擁有好手藝的泥水師傅，目前夫唱婦隨，在建築工地負責「抿石仔」工程。她說，陳哲修的父親常告訴哲修「要做，就做最好的。」

陳哲修說，他原本排斥砌磚，因常跟著父母到工地，可能長期耳濡目染，發覺砌磚需要技術，是一種藝術創作，不是一般人想像中的粗工，慢慢喜歡上砌磚，能獲得中區金牌，是給自己最好的畢業禮物，「我更想拿到全國第一名，除對自己的交待，也讓父母相信他是最好的。」

「比賽時才會公布磚牆的內容及規格，不是隨便砌起來就好。」陳哲修說，一方面是要讀懂圖說，放樣時不僅尺寸要量好，誤差不能超過1毫米，同時牆上圖案也要逼真；另一方面，砌的牆垂直度要準確，不能歪。牆的外觀越美，分數就越高，就是高顏值。」

「陳哲修是有潛力的新世代砌磚師，他的父親是砌磚國手，對哲修的影響很大，真的是虎父無犬子。」指導老師李駿杰說，早期風行於鄉間的磚造房屋已沒落，年輕的砌磚師是一師難求，陳哲修的優點就是動手能力强，是一個很有自己想法的學生。

員農校長林玉芬說，一般人眼中，砌磚是苦差事，陳哲修夏天在鐵棚里練習，熱得像置身於蒸籠，加上蚊蟲叮咬，如果不是相當的決心，很難堅持下來。陳哲修跟著李駿杰苦練二年多，流下的汗水終有代價，獲得中區賽第一名，他的第一志願是國立雲林科大建築。

陳哲修（中）去年參加全國技能競賽中區賽砌磚組只獲得第五名，一年來繼續苦練，最近再...
陳哲修（中）去年參加全國技能競賽中區賽砌磚組只獲得第五名，一年來繼續苦練，最近再次挑戰，終於如願奪冠。照片／李駿杰老師提供
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陳哲修（左）和同班同學賴明琦今年起挑戰全國技能競賽中區賽砌磚組，分別拿得第一名、...
陳哲修（左）和同班同學賴明琦今年起挑戰全國技能競賽中區賽砌磚組，分別拿得第一名、佳作。記者何烱榮／攝影
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陳哲修去年參加全國技能競賽中區賽只獲得第五名，一年來繼續苦練，最近再次挑戰，終於...
陳哲修去年參加全國技能競賽中區賽只獲得第五名，一年來繼續苦練，最近再次挑戰，終於如願奪冠。照片／李駿杰老師提供
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全國技能競賽中區賽落幕，員林農工建築科三年級學生陳哲修奪得金牌的作品。照片／李駿...
全國技能競賽中區賽落幕，員林農工建築科三年級學生陳哲修奪得金牌的作品。照片／李駿杰老師提供
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陳哲修去年參加全國技能競賽中區賽只獲得第五名，一年來繼續苦練，最近再次挑戰，終於...
陳哲修去年參加全國技能競賽中區賽只獲得第五名，一年來繼續苦練，最近再次挑戰，終於如願奪冠。照片／李駿杰老師提供
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陳哲修去年參加全國技能競賽中區賽只獲得第五名，一年來繼續苦練，最近再次挑戰，終於...
陳哲修去年參加全國技能競賽中區賽只獲得第五名，一年來繼續苦練，最近再次挑戰，終於如願奪冠。照片／李駿杰老師提供
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建築
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