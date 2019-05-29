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飛越1千公里國際志工到偏鄉 學生英文介紹五星三古

2019-05-29 10:00聯合報 記者謝恩得╱即時報導

嘉義縣竹崎鄉山區的光華國小，最近邀請來自加拿大的國際志工Lisa，在光華、中興及中和國小進行為6週的文化體驗與學習。

Lisa為了在暑假中學習台灣文化，申請擔任國際志工，遠從加拿大來到台灣偏遠山區，光華國小陳永昇校長表示，偏鄉孩子缺乏的是機會，申請國際志工到學校，希望給孩子們多一點文化體驗與互動學習。Lisa是加拿大華裔，從小就聽說台灣很漂亮，尤其是阿里山，這次有機會好好看看雲海和神木。

小學生葉承憲提到，雖然會的英文不多，但是他會努力說出來給Lisa聽。家長會長黃世村說，孩子們缺乏機會與外國人接觸，相信光華的孩子們可以學到更多。

小朋友們熟練的用中文向Lisa介紹光華村有名的「五星三古」(繁星、螢光菇、螢火蟲、白面鼯鼠和鯝魚，古樹、土古廟和古厝)，但要學習用英文介紹五星三古是個挑戰，陳永昇說，孩子們多加練習後，未來一定更好。

Lisa分享加拿大的風俗與文化，學校師生和家長們也帶著Lisa導覽百年苦楝樹。Lisa在光華國小之後，將到鄰近另2所學校。中興和中和國小校長莊新國、黃正發表示，這次國際志工教學資源共享，竹崎鄉3個聯盟學校同時共好也共同受惠。

光華國小師生們帶著Lisa欣賞當地有名的百年苦楝樹。記者謝恩得／翻攝
光華國小師生們帶著Lisa欣賞當地有名的百年苦楝樹。記者謝恩得／翻攝
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小學生開口和Lisa說英文。。記者謝恩得／翻攝
小學生開口和Lisa說英文。。記者謝恩得／翻攝
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Lisa讓偏鄉的小學生有機會面對面接觸英文。記者謝恩得／翻攝
Lisa讓偏鄉的小學生有機會面對面接觸英文。記者謝恩得／翻攝
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加拿大阿里山繁星
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