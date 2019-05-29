飛越1千公里國際志工到偏鄉 學生英文介紹五星三古

2019-05-29 10:00 聯合報 記者 聯合報 記者 謝恩得 ╱即時報導



嘉義縣竹崎鄉山區的光華國小，最近邀請來自加拿大的國際志工Lisa，在光華、中興及中和國小進行為6週的文化體驗與學習。

Lisa為了在暑假中學習台灣文化，申請擔任國際志工，遠從加拿大來到台灣偏遠山區，光華國小陳永昇校長表示，偏鄉孩子缺乏的是機會，申請國際志工到學校，希望給孩子們多一點文化體驗與互動學習。Lisa是加拿大華裔，從小就聽說台灣很漂亮，尤其是阿里山，這次有機會好好看看雲海和神木。

小學生葉承憲提到，雖然會的英文不多，但是他會努力說出來給Lisa聽。家長會長黃世村說，孩子們缺乏機會與外國人接觸，相信光華的孩子們可以學到更多。

小朋友們熟練的用中文向Lisa介紹光華村有名的「五星三古」(繁星、螢光菇、螢火蟲、白面鼯鼠和鯝魚，古樹、土古廟和古厝)，但要學習用英文介紹五星三古是個挑戰，陳永昇說，孩子們多加練習後，未來一定更好。