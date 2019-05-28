親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

高雄市長室遭闖是水門案？名嘴直指關鍵十分鐘疑點

中山大學師生推五感體驗 科技藝術打造鹽埕老街

2019-05-28 15:49聯合報 記者徐如宜╱即時報導

中山大學師生在高雄鹽埕打造裝置藝術，賦予舊街區新生命。教授規畫「跨領域創新專題（一）」和「藝術行政與活動企畫」兩門課程，引導理工、文史科系學生跨域實作，結合科技與藝術，打造「鹽夏不夜埕—埕市五感探險」創意街區活動。即日起至6月2日每晚5點開燈展出。

「鹽埕埔在日治時代為國際各方往來的貨物集散地，也是南台灣人潮轉運站。」中山大學助理教授宋世祥表示，政治、經濟、娛樂服務及銀座的大眾文化，創造了鹽埕與眾不同的風華。這次師生創作以地區歷史生活或店家為背景，結合光影媒材，串連當地特色空間，讓鹽埕夜晚的街區亮起來。

這次活動得到財團法人瑞儀教育基金會支持。學生設計的作品「反璞歸針」，是用多種形狀的剪紙裝飾而成一支支的針燈，會隨著人們靠近而變色。白紙經由彩繪、再剪裁而成紙片，就像刺青在潔白的皮膚上，意喻必須透過構圖與設計，來表達人們欲訴說的想法。

中山機電系與企管系學生用「礦」的意念，來串連高雄重工業及鹽埕區「鹽」的特色，作品「孕育」就設置在水晶店如寶行外。作品「光影、圈叉、勝敗」，則是藉由桌腳的排列，將過去在學童在桌子上塗鴉的九宮格，實際拼湊成可供遊戲的大型展覽，讓參與者彷彿回到國小時、最單純遊玩的時刻。

作品「迷宮」暗喻每人心中的出口，透過不同的光源在作品中交錯，渲染出美麗的色彩，師生運用木頭、控制晶片、可變色LED及鐵片，設計出感應式互動裝置，只要靠近，就會發光。業師劉雯婷表示，這項裝置藝術是要傳達在社群中，各式各樣的人彼此激盪，只有當自己願意接近碰觸時，人與人間才會激發出絢爛火花。

中山大學音樂系學生在開幕式上，以在地五金素材為樂器呈現打擊樂表演；「君羊劇團」則以二戰在地故事的戲劇，帶領參觀者回到1960年代的鹽埕。「五感市集」上，更嚴選能提供獨特五感的攤商，重現過往大溝頂市場的熱鬧風華。

中山大學教授開設「跨領域創新專題（一）」和「藝術行政與活動企劃」兩門課程，引領理...
中山大學教授開設「跨領域創新專題（一）」和「藝術行政與活動企劃」兩門課程，引領理工、文史科系學生跨域實作，結合科技與藝術，打造「鹽夏不夜埕~埕市五感探險」創意街區。圖／中山大學提供
分享
學生作品「認知」是運用木頭和樹枝為材質創造自然感，欲傳達出一個生命已成長茁壯，要...
學生作品「認知」是運用木頭和樹枝為材質創造自然感，欲傳達出一個生命已成長茁壯，要離開原本所熟悉的環境，拍動翅膀飛翔至遠方。圖／中山大學提供
分享

中山大學裝置藝術
㊙ 唯有知己知彼 才能免費獲得 iPad 與金庸特展門票

相關新聞

彰化首座 英文愛的書庫成立

2019-05-27 23:22

「貓頭鷹」送子 入南投稻田

2019-05-27 23:21

高雄200年古厝遭拆 議員促健全保護機制

2019-05-27 23:09

擅自拆毀準古蹟 學者：應重罰

2019-05-27 23:05

跨越黑潮 今年改用仿古獨木舟

2019-05-27 23:02

台灣真奇「廟」 330棚布袋戲歌仔戲棚齊聚高鐵演出酬神

2019-05-27 18:56

萌！超巨大貓頭鷹現身田間 吸睛程度破表

2019-05-27 15:42

花蓮將軍府整修 明年12月開放

2019-05-26 23:31

淡水重建街改造 木椅成網紅景點

2019-05-26 23:27

新聞辭典／霧峰林家 台灣5大家族之一

2019-05-26 23:17

台中明台高中70歲 林獻堂博物館揭牌

2019-05-26 23:11

新北鼓藝節登場 「鼓廠計畫」重溫响仁和製鼓精神

2019-05-26 23:07
看更多

熱門文章

男人想當硬漢應多吃竹筍！網路笑話原來出於此

2019-05-27 16:19

台灣真奇「廟」 330棚布袋戲歌仔戲棚齊聚高鐵演出酬神

2019-05-27 18:56

桃園龜山又淹水了 水深30公分淹小腿肚

2019-05-28 11:49

連續3起死亡火警 燒出屏東弱勢照顧漏洞

2019-05-27 17:56

韓國瑜政策助北漂師回高雄 開出119名台閩介聘單調缺

2019-05-28 10:26

嘉義縣有17支固定移動測速相機 治安系統下月完成

2019-05-28 12:39

要求嘉縣府員工簽合約 內含縣長政見違背受罰惹議

2019-05-27 17:55

宜縣議員諷「跳針姐」有如韓國瑜 林姿妙：我會做事

2019-05-27 17:23

韓國瑜假日跑行程選總統 高市議員批荒謬不可行

2019-05-27 20:06

台中花博虧14億 市府檢討報告：未來30年長期效益450億

2019-05-28 11:06

高鐵苗栗車站特定區有利多 議員認為發展指日可待

2019-05-27 19:03

國家地理雜誌「黃框」進駐魚鱗天梯 限時120小時框住新竹

2019-05-28 07:41

屏東小六男童靠游泳身高170cm 破縣運紀錄奪金

2019-05-28 09:47

捕獲野生小英 蔡英文現身台中街頭吃豐仁冰

2019-05-27 21:23

淡水輕軌橋墩安全「島」分隔？ 淡金路半邊淹水半邊乾

2019-05-28 12:56

高雄中華路左營地下道填平 居民憂兩側溝未完工恐積水

2019-05-27 21:45

聽侯友宜答詢 綠議員：韓國瑜要無地自容

2019-05-28 13:14

台北市掃除oBike 交通局長：看到一輛拖一輛

2019-05-28 13:52

產博會後招商成果在那 林右昌：廠商找不到地跑去桃園

2019-05-27 18:00

【即時短評】台南立委1選區藍綠整合與否 左右勝選

2019-05-27 21:41

台北魚市改建追加2.75億 柯文哲：向議會認罪

2019-05-27 20:38

北五堵研發新鎮 基隆新契機

2019-05-27 23:31

「高雄光頭日」22日登場 今天先暖身吸引不少光頭族

2019-05-27 21:03

大雨特報 二重疏洪道積水道路管制

2019-05-28 11:34

郭台銘聽到嘉市人才濟濟 黃敏惠：眼睛都亮起來

2019-05-28 12:37

市場改建追加預算 柯文哲認罪：市府團隊集體盲目

2019-05-28 00:41

中市警局大樓完工2年不搬？議員擔心新厝變舊屋

2019-05-27 17:32

逾萬車主尚未繳牌照稅 東縣稅務局提醒車主儘速繳納

2019-05-27 16:42

麥寮港改制連署公投未達門檻 張麗善：尋他管道續爭取

2019-05-28 11:55

黃國昌批屏東是黑道故鄉？ 潘孟安：我不以為然！

2019-05-28 10:22

花蓮垃圾擬在台泥燒 秀林鄉民家門前貼抗議標語反彈

2019-05-27 16:58

雙重基隆味！ 廟口天婦羅遇見小卷令人驚豔

2019-05-28 13:59

桃園大雨楊梅下最多 龜山積水達30公分

2019-05-28 11:55

影／苗栗高鐵區 烏秋護地盤狂追騎士

2019-05-28 13:44

生前常請119幫忙 遺願捐救護車家人在告別式如願

2019-05-27 17:35

枸杞打造神龜祝壽 民眾鑽轎腳祝壽就能帶回家

2019-05-28 12:56

浪子變孝子 養524隻流浪犬成救援達人

2019-05-27 19:04

與員工「約法三章」 嘉縣府惹議

2019-05-27 23:11

竹市動物園2年死39隻 議員關切

2019-05-27 23:50

終於盼來公車 高市杉林兩地長輩外出不求人

2019-05-27 19:01
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top