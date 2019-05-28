中山大學師生推五感體驗 科技藝術打造鹽埕老街

2019-05-28 15:49 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



中山大學師生在高雄鹽埕打造裝置藝術，賦予舊街區新生命。教授規畫「跨領域創新專題（一）」和「藝術行政與活動企畫」兩門課程，引導理工、文史科系學生跨域實作，結合科技與藝術，打造「鹽夏不夜埕—埕市五感探險」創意街區活動。即日起至6月2日每晚5點開燈展出。

「鹽埕埔在日治時代為國際各方往來的貨物集散地，也是南台灣人潮轉運站。」中山大學助理教授宋世祥表示，政治、經濟、娛樂服務及銀座的大眾文化，創造了鹽埕與眾不同的風華。這次師生創作以地區歷史生活或店家為背景，結合光影媒材，串連當地特色空間，讓鹽埕夜晚的街區亮起來。

這次活動得到財團法人瑞儀教育基金會支持。學生設計的作品「反璞歸針」，是用多種形狀的剪紙裝飾而成一支支的針燈，會隨著人們靠近而變色。白紙經由彩繪、再剪裁而成紙片，就像刺青在潔白的皮膚上，意喻必須透過構圖與設計，來表達人們欲訴說的想法。

中山機電系與企管系學生用「礦」的意念，來串連高雄重工業及鹽埕區「鹽」的特色，作品「孕育」就設置在水晶店如寶行外。作品「光影、圈叉、勝敗」，則是藉由桌腳的排列，將過去在學童在桌子上塗鴉的九宮格，實際拼湊成可供遊戲的大型展覽，讓參與者彷彿回到國小時、最單純遊玩的時刻。

作品「迷宮」暗喻每人心中的出口，透過不同的光源在作品中交錯，渲染出美麗的色彩，師生運用木頭、控制晶片、可變色LED及鐵片，設計出感應式互動裝置，只要靠近，就會發光。業師劉雯婷表示，這項裝置藝術是要傳達在社群中，各式各樣的人彼此激盪，只有當自己願意接近碰觸時，人與人間才會激發出絢爛火花。