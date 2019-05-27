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擅自拆毀準古蹟 學者：應重罰

2019-05-27 23:05聯合報 記者王昭月／高雄報導

高雄仁武區劉家古厝的殘址，目前用帆布遮風雨，風華盡逝。記者王昭月／攝影
高雄仁武區劉家古厝的殘址，目前用帆布遮風雨，風華盡逝。記者王昭月／攝影
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國內不少臨屆古蹟判定的建物常在會勘前夕遭拆毀，造成無可彌補的遺憾，高雄仁武區劉氏新厝的命運即是一例。學界建議，對擅自拆毀暫定古蹟及準古蹟的行為應處以重罰，否則破壞文化資產的行為會一再被複製。

學界慨嘆，劉氏新厝遭拆，凸顯部分劉家後代不清楚古厝對於仁武區人文發展的重要性，只著眼於都更後的「價錢」，沒看到古厝歷史「價值」。

樹德科大室內設計系助理教授楊博淵認為，高市文化局按文資法程序作業，行政上沒有錯，劉氏新厝在未判定古蹟前遭魯莽拆除，顯示後代對文化的不認同與不尊重。

「古蹟或歷史建築是一個文化深度的代表」楊博淵以今年遭到火噬的法國聖母院為例，史蹟毀壞是歷史的一大損失，即使想按原樣仿製回來，卻已經不具原來的價值。

他說，處理古蹟保存問題有很多選項，若住民選擇保存且繼續居住，列為法定古蹟後，修繕費即改由政府出資，所有權人名下財產並未遭掠奪。後代若不居住，部分空間可以活化再利用，發揮其他效應。再則，也可與政府商議土地容積移轉，拿回等值的容積。

為防民眾在古蹟判定前粗暴對待歷史建物，楊博淵主張，市政機關或中央文資單位可考量訂立重罰加強規範，對已遭毀壞的劉氏新厝，建議可按原樣修護或進行殘蹟式的保存，絕不能放任拆除並進行都更。

古蹟都更歷史建築文化資產文資法
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