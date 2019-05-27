萌！超巨大貓頭鷹現身田間 吸睛程度破表

2019-05-27 15:42 聯合報 記者 聯合報 記者 賴香珊 ╱即時報導



南投縣仁愛鄉互助村以生產台稉9號「川中米」聞名，為配合當地稻米產業，且推動部落產業文化體驗遊程，今年首度嘗試將部落神話融入稻田，以紫葉稻在油綠田間拼種出象徵「吉祥送子」巨大貓頭鷹圖案，空拍影像壯觀吸睛，萌度破表。

仁愛公所指出，互助村內清流、中原部落因緊鄰北港溪畔，擁豐沛且純淨的水源，且地勢較平坦，所栽種的台稉9號米品質口感佳，而以「川中米」在國內市場知名度大開，成為鄉內重要經濟作物，當地也成鄉內唯一能大面積栽種水稻的部落。

部落近年也積極發展產業文化體驗遊程，針對季節性的青梅和稻作等產業推出賞梅、採梅，以及下田體驗種稻等活動，今年部落更首度進行稻田彩繪，運用紫葉稻突顯且分隔各圖層，在綠油油的稻田裡架構設計出超巨大的Q版貓頭鷹圖案。

隨著稻作成長，紫黑、綠色相間的巨大Q版貓頭鷹占據在約2分地大小的田間，中原社區理事長張大偉則透過空拍機驗收成果，張提到，利用空拍機拍下部落北港溪河谷和田園風光，更盼這隻大貓頭鷹能成為部落產業、文化做最佳宣傳。