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萌！超巨大貓頭鷹現身田間 吸睛程度破表

2019-05-27 15:42聯合報 記者賴香珊╱即時報導

南投縣仁愛鄉互助村以生產台稉9號「川中米」聞名，為配合當地稻米產業，且推動部落產業文化體驗遊程，今年首度嘗試將部落神話融入稻田，以紫葉稻在油綠田間拼種出象徵「吉祥送子」巨大貓頭鷹圖案，空拍影像壯觀吸睛，萌度破表。

仁愛公所指出，互助村內清流、中原部落因緊鄰北港溪畔，擁豐沛且純淨的水源，且地勢較平坦，所栽種的台稉9號米品質口感佳，而以「川中米」在國內市場知名度大開，成為鄉內重要經濟作物，當地也成鄉內唯一能大面積栽種水稻的部落。

部落近年也積極發展產業文化體驗遊程，針對季節性的青梅和稻作等產業推出賞梅、採梅，以及下田體驗種稻等活動，今年部落更首度進行稻田彩繪，運用紫葉稻突顯且分隔各圖層，在綠油油的稻田裡架構設計出超巨大的Q版貓頭鷹圖案。

隨著稻作成長，紫黑、綠色相間的巨大Q版貓頭鷹占據在約2分地大小的田間，中原社區理事長張大偉則透過空拍機驗收成果，張提到，利用空拍機拍下部落北港溪河谷和田園風光，更盼這隻大貓頭鷹能成為部落產業、文化做最佳宣傳。

張也提到，以貓頭鷹做為稻田彩繪主題，是因為部落傳統神話中，當部落婦女懷孕就會出現貓頭鷹，依叫聲不同還能區分胎兒性別，也因此延伸出貓頭鷹「吉祥送子」的吉兆，而隨稻作結穗，綠油油稻田將轉成金黃色，屆時又會是不同風貌。

南投縣仁愛鄉互助村今年首度嘗試稻田彩繪，以紫葉稻在田間拼種巨大貓頭鷹，空拍影像吸...
南投縣仁愛鄉互助村今年首度嘗試稻田彩繪，以紫葉稻在田間拼種巨大貓頭鷹，空拍影像吸睛、萌度破表。圖／中原社區理事長張大偉提供
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貓頭鷹空拍機北港
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