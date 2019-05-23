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金門公廁變萌 竟成打卡熱點

2019-05-23 23:46聯合報 蔡家蓁

記者蔡家蓁／攝影
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金門縣環保局最近爭取環保署經費補助，由金湖鎮公所將縣內3座公廁進行大改造，其中位於山外重劃區的「火車卡通風」兒童公園公廁最受矚目，因為整體設計超萌，意外成為拍婚紗及熱門拍照打卡景點。

記者蔡家蓁／攝影
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婚紗卡通金門

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