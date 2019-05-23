時隔73年 灣生重回基隆港 激動憶往

2019-05-23 23:43 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ／基隆報導



一群從台北建成小學畢業的灣生們，昨天相約回到基隆，會長新井基也說，他在台灣出生，20歲搭船回到從沒去過的母國日本，船開了，他站在舺板上，看著基隆越來越小，悲傷的流下淚來，現在重新踏上這塊土地，腦海跑出很多以前的回憶，很激動。

73年前很多灣生從基隆港搭船回日本，昨天建成會灣生一抵達基隆港西二三碼頭，有人紅了眼眶、有人凝神不語。記者吳淑君／攝影 分享 facebook

新井基也說，他在台灣出生，20歲搭船回到從沒去過的母國，船開了他站在舺板上，看著基隆越來越小，悲傷的流下淚，以為再也回不來了。 記者吳淑君／攝影 分享 facebook

建成小學在台北市大同區，畢業校友共有24屆，二次大戰結束後，所有日籍學生被遣返回國，後來組成同窗會，自2001年開始先後多次返回他們出生的台灣探訪，今年是該校創立100周年，灣生阿公阿嬤們，特地相約回台訪問母校，但在他們心中，還有另一個想去的地方，就是基隆。

灣生阿公阿嬤相約回台訪問母校台北建成小學。 記者吳淑君／攝影 分享 facebook

昨天建成會一行16人由現任會長新井基也率領，抵達基隆港西二三碼頭，有人紅了眼眶、有人凝神不語。基隆市長林右昌說，很多在台灣出生的日本人就是從這裡搭船回日本，倉庫的老樣子保存下來，以後這裡會變成第二郵輪轉運中心。「台灣是各位的故鄉，非常歡迎大家常回到台灣」。

新井說，小時候校外教學會到基隆大沙灣游泳，他們對基隆很有感情和印象，基隆比以前更進步了；他說，他在台灣出生，73年前遣返回日本，當時以為再也不會回來了，沒想到能再踏上這塊土地。

另一成員大場說，他的太太叫隆子，太太的姊姊叫基子，兩個雙胞胎姊妹在基隆出生，因而取名基子和隆子，他是基隆女婿，帶著女兒回到太太的故鄉，很開心。