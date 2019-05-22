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台中也有金針花海！ 萬株金針花綻放美翻了

2019-05-22 11:02聯合報 記者余采瀅╱即時報導

台中港務分公司連續3年在台中港旅客服務中心前空地種植金針花，今年種植4萬多株金針花，一片金黃色花海綻放，花兒隨風搖曳，美不勝收；另種植3萬株馬櫻丹、矮仙丹，最近也陸續盛開，吸引許多人前往拍照，成為民眾賞花好去處。台中港務分公司指出，目前金針花盛開，花期約到6月底，想賞花的民眾可要把握機會。

台中港務分公司連續3年在台中港旅客服務中心前空地種植金針花。圖／台中港務分公司提...
台中港務分公司連續3年在台中港旅客服務中心前空地種植金針花。圖／台中港務分公司提供
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台中港務分公司在台中港旅客服務中心前空地種植4萬多株金針花，一片金黃色花海綻放，...
台中港務分公司在台中港旅客服務中心前空地種植4萬多株金針花，一片金黃色花海綻放，花兒隨風搖曳，美不勝收。圖／台中港務分公司提供
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台中港務分公司連續3年在台中港旅客服務中心前空地種植金針花。圖／台中港務分公司提...
台中港務分公司連續3年在台中港旅客服務中心前空地種植金針花。圖／台中港務分公司提供
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