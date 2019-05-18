台鐵宜線慶百年 「機關車女王」巡遊！開放售票

2019-05-18 23:57 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ／宜蘭報導



鐵路宜蘭線蘇澳與礁溪間通車滿100年，鐵路局決定出動有「機關車女王」美稱的CT273蒸氣火車頭，載客巡遊這條百年路線。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

鐵路宜蘭線蘇澳與礁溪間通車今年剛好滿100年，鐵路局決定在6月4日，出動有「機關車女王」美稱的CT273蒸氣火車頭，附掛6節客車車廂，載客巡遊這條百年路線，其中，4節車廂的200多個位置，還將開放售票，每張1919元，預售時間下周一公布。

台鐵宜蘭線鐵路在1917年動工興建，工程分別從路線的南、北兩端施工，1919年南端、即蘇澳與礁溪間、北端的八堵與瑞芳間路段通車，其中，宜蘭線南段的蘇澳與礁溪間約32公里長，通車至今年剛好滿100年，為慶祝百周年，今年與台灣鐵路132周年慶結合，一起擴大慶祝。

慶祝活動最大亮點之一就是蒸氣火車將行駛這條百年路線，台鐵規劃，預計從花蓮調送被譽稱機關車女王的CT273蒸氣火車頭到宜蘭，6月4日下午2點45分從蘇澳站始發，往礁溪站北行，沿途停靠冬山站半小時，停靠羅東站15分鐘，停靠二結站3分鐘，下午5點1分停靠宜蘭站49分鐘，終點站在礁溪站，停留20分鐘，任務結束，在宜蘭站整備後，回送花蓮車庫。

蒸氣火車附掛6節車廂，其中2節將邀請國際與台灣鐵道人士、宜蘭地方人士搭乘見證，其餘4節車廂，每節56個座位，總共200多個名額，將開放售票，票價每張1919元，預售時間會在下周一公布。

「歷史的一刻，好期待！」李姓鐵道迷昨天表示，早就關注此事，網路早在流傳蒸氣火車的時刻表，自己也探勘好攝影點，準備要好好記錄。