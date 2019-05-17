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台日交流展「溫息」不約而同以木寄情

2019-05-17 22:57聯合報 記者趙容萱╱即時報導

日本的藝術家成田聰子三度來台開展，今年與台灣七年級的美女藝術家曾聖惠聯手舉辦「溫息」台日交流雙個展，2人不約而同以「木」做為媒材創作，成田聰子巧妙運用木頭與玻璃，創作出不同療癒系生物的喜怒哀樂，曾聖惠關注人與自然的對話，以黑色幽默手法，運用真實的木紋展現生命的消長，再透過併貼動物代表無根的漂浮感。

龍寶建設董事長張麗莉推動的臻品藝術中心，開放國內外藝術家展出，其中台日交流展今年已邁入第5年，今年的「溫息」台日交流展，展期到6月22日。

張麗莉說，3度來台展出的成田聰子，作品多了幾分人生歷練與體悟，也傳達更多生活的故事與樣貌。她的作品運用木刻與玻璃的相融，原木雕鑿之外，今年新作加入不同紋理的雕刻方式以及多層次的上色，玻璃的運用增添小花、小草等融合在作品中，相當療癒。

曾獲大阪國際兒童文學館主辦的繪本大賞的成田聰子說，她嚐試運用多種媒材創作，在不到二坪大的工作室內，她發覺結合手工打造木雕、手工熔接玻離的「木與火的對話」，最能讓她感到放鬆、安心，近年隨著心情轉換，她創作風格轉向積極、正面。

成田聰子舉例，今年展示的作品「黃色天使」代表守護著內心脆弱、外表剛強的天使；作品「想像著理想中的花朵」，則是胸中抱著花朵般希望；作品「兔子」則仿彿對人喊「大丈夫」（日文），安慰對方「沒事」、「沒關係」。

曾聖惠說，她使用真的木紋而不用畫的，因為真實木紋代表真實生命的存在與消長，繪製動物大部分都是如同人類一樣具有群居習性的動物，卻像流浪的姿態被旁觀者捕捉下來，反映當前社會人群無根的飄浮感。

龍寶建設董事長張麗莉（左）與成田聰子（中）、曾聖惠（右）模仿成田聰子作品「兔子」...
龍寶建設董事長張麗莉（左）與成田聰子（中）、曾聖惠（右）模仿成田聰子作品「兔子」動作，後方為曾聖惠作品。記者趙容萱／攝影
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成田聰子與作品「想像著理想中的花朵」合影。記者趙容萱／攝影
成田聰子與作品「想像著理想中的花朵」合影。記者趙容萱／攝影
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成田聰子的作品「想像著理想中的花朵」。記者趙容萱／攝影
成田聰子的作品「想像著理想中的花朵」。記者趙容萱／攝影
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成田聰子的作品「兔子」。記者趙容萱／攝影
成田聰子的作品「兔子」。記者趙容萱／攝影
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成田聰子與作品「黃色天使」合影。記者趙容萱／攝影
成田聰子與作品「黃色天使」合影。記者趙容萱／攝影
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