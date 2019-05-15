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回響／新北菁桐站保住了 台鐵：停辦月台延長案

2019-05-15 23:31聯合報 記者游明煌／基隆報導

針對菁桐火車站月台延長案，台鐵昨晚表示為順應地方民意，以保存古蹟車站、月台及軌道...
針對菁桐火車站月台延長案，台鐵昨晚表示為順應地方民意，以保存古蹟車站、月台及軌道現有風貌，將停止辦理月台延長作業。 圖／台鐵提供
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「那些年我們一起追的女孩」女主角陳妍希走在軌道上那一幕，讓新北平溪區菁桐車站紅了。2014年台鐵想要延長菁桐月台，引發地方反彈，不希望菁桐站最具賣點的4軌鐵道被破壞，案子雖被擋下，但台鐵最近重提舊案，地方發起守護菁桐月台行動，經聯合報報導，台鐵昨晚宣布，停止辦理菁桐站月台延長案。

守護菁桐月台拒絕台鐵拆軌道行動發起人之一，也是平溪導覽協會解說員楊錦聰對此回應說，台鐵這次順應民意，從善如流，因為硬體做下去，「就很難回去，月台就永久毀了」，觀光的發展不應該著重在運輸，文化古蹟才是可長可久的傳承，「我們努力為下一代保留值得回憶的地方」，這裡有太多人的記憶，很多影片都在這裡拍攝。

台鐵局昨晚指出，菁桐車站月台延長案，台鐵局當初是為協助地方發展觀光，考量平溪線觀光人潮，配合採購柴電新車，以最高可採3編組（6輛）方式運轉，故計畫辦理月台延長至120公尺。但為了順應地方民意，以保存古蹟車站、月台及軌道現有風貌，將停止辦理月台延長作業，以維持菁桐站的觀光風貌。

楊錦聰表示，菁桐站是平溪線最終站，月台本來只有60公尺，2014年台鐵希望把月台延長為120公尺，可停6個車廂的列車，地方人士認為菁桐來客量已不如從前，不需要那麼長月台。

他認為，菁桐車站在50、60年代，有台灣最大礦坑，為運煤需求，軌道鋪設4軌，容納裝煤、運煤，火車進來換軌，見證了最興盛時期。如今菁桐站最大賣點就是菁桐車站、月台、4軌和卸煤道整個景像，拆軌加長月台會摧毀整體景觀。

台鐵平溪古蹟

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