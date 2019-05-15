88歲攝影師飛美挑戰死亡谷 圓夢勇氣感動網友

2019-05-15 11:28 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



88歲嘉義市資深攝影師、中視前駐嘉義記者賴澄茂，曾在80歲辦攝影展，許心願90歲再辦攝影展，為圓夢，在兒女協助下，上月底獨自搭機飛美國，由定居美國女兒女婿協助，這2天背攝影重裝備，到世界著名攝影景點羚羊峽谷及美國面積最大國家公園死亡谷探險，面對酷熱高溫及險峻地形挑戰，透過臉書貼上一張生動照片，「不老資深攝影師」圓夢勇氣毅力，感動家人網友。

賴澄茂說，多年夢寐以求羚羊峽谷攝影之旅，終於實現！到峽谷現場，看到的只是一片荒涼黃色沙地，不像世界著名景點，從約50分夾縫中爬進去，所見到的、讓人感到驚奇又驚喜、看到每個角落、都是一幅優美藝術創作、是雕刻、又是油畫、是上天花數萬年用大自然力量、慢慢創造、賜給我們欣賞。

賴澄茂到死亡谷華氏F109度，氣溫很高，禁止上午10點後入園，以策安全，他提前出發，全身包膜防曬，途中遇到只穿短內褲年輕人，也遇到不怕熱遊客，死亡谷名稱雖不太好聽，卻是美國面積最大國家公園，景觀氣勢雄偉，氣溫高，行走辛苦還是值得一遊。

羚羊峽谷是世界著名狹縫型峽谷、也是知名攝影景點，位在美國亞利桑納州北部，佩吉市以東，屬於納瓦荷族保護區。死亡之谷環境有著死亡般寂靜，美國國家公園以這個國家公園最生機渺茫，一片石地，白天高溫，晚間寒冷冰涼。

賴澄茂兒子賴昇宏說，父親4月28日獨自搭長榮飛機直飛芝加哥，妹妹接待安排，父親要投保旅行平安險，保險公都因他年紀拒絕，父親為圓90歲再辦攝影展心願，自我挑戰，為鍛練體能每天健行，保持顛峰，「爸爸是我們模範，有決心鍥而不捨達成夢想。」