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台東南田部落以「色」亮起來 遊客驚艷不已

2019-05-14 09:29聯合報 記者尤聰光╱即時報導

南田村長高富源表示，目前老屋有部落廚房、部落招待所、部落小villa，另部落薪傳...
南田村長高富源表示，目前老屋有部落廚房、部落招待所、部落小villa，另部落薪傳中心還在翻修，每棟房子都將有自己的特色及功能。記者尤聰光／攝影
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台東達仁鄉南田部落社區發展協會，為了創造部落觀光亮點，以及閒置房屋的再利用，從4年前開始進行老屋翻新彩繪，鮮明色彩讓部落亮起來，路經民眾都驚豔不已。南田村長高富源表示，目前老屋有部落廚房、部落招待所、部落小Villa，另部落薪傳中心還在翻修，每棟房子都將有自己的特色及功能。

高富源表示，部落位於台東最南端的台26線道上，由於地處偏遠，很少人會走進部落裡，直到阿塱壹古道爆紅後，才有遊客走進部落，而部落社區發展協會，為了讓更多人認識部落，看見部落的特色，4年前開始計畫提報申請經費，建立部落各項設施的獨特性及文化上的傳承，其中就包含了老屋翻修的計畫。

走進部落裡，馬上就被道路兩旁的房子給吸引，鮮明的色彩加上幾何圖形的組合，讓4、50年的老房子，外觀都亮了起來，每一棟都有自己的顏色和特色，路經民眾及遊客都驚豔不已，直呼「好美的房子」，甚至成為打卡拍照的熱點。

南田部落許多人都不知道，裡頭除了老屋翻新成部落亮點，部落裡頭還有一個地方是全台觀海最棒的景點，這個座落在村莊山坡上的「觀海亭」，早期是獵人前往山區打獵時休息的地方，現在則是觀海最佳景點，觀海亭附近還有好幾個景點，台26線旁有一株百年的瓊崖海棠夫妻樹及聞名國內外的「南田石」。

老屋外觀彩繪成幾何色塊圖形，非常搶眼。記者尤聰光／攝影
老屋外觀彩繪成幾何色塊圖形，非常搶眼。記者尤聰光／攝影
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亮眼的老屋，成為打卡拍照的熱點。記者尤聰光／攝影
亮眼的老屋，成為打卡拍照的熱點。記者尤聰光／攝影
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台東達仁鄉南田部落閒置房屋再利用，4年前開始進行老屋翻新彩繪，鮮明色彩讓部落亮起...
台東達仁鄉南田部落閒置房屋再利用，4年前開始進行老屋翻新彩繪，鮮明色彩讓部落亮起來，路經民眾及遊客驚艷不已。記者尤聰光／攝影
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