影／高三生耗時2個月 蓋出朴子配天宮模型

2019-05-12 08:18 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ╱即時報導



嘉義縣萬能工商本月10日至14日在嘉義市大潤發地下1樓，舉辦多媒體設計科專題展暨各科畢業展，參展同學透過實作，結合在地文化、生活需求、功能及創意發想，設計朴子配天宮模型、酒測、瓦斯漏氣警示器、遙控機器人等作品，還透過「痛車」彩繪重新為老舊堆高機穿新衣，讓參觀民眾稱讚「真有創意！」

萬能工商校長陳育修表示，學校每年都在校外舉辦畢業展，希望透過校外展出，讓學生們展現3年學習實力，學生多元發想設計，不僅能看見學習成效，也看見新世代創意結合在地文化，用文創彰顯地方魅力、特色行銷，像多媒體設計科李哲維、陳成恩「朴子配天宮」模型就相當精彩。

李哲維說，從小就喜歡動手做模型，9歲時外出看見辦喪事搭的禮儀帆布棚架，內外還放滿滿花籃，直覺熱鬧「好看」，回家就拿白紙、竹筷試做，完工後被家人發現怒罵「黑白做」、立即丟棄，他才發現原來做模型也有忌諱，之後常窩在家中試作各種歌仔戲棚、布袋戲棚等模型，讀國中跟家人到朴子配天宮擔任義工，開始試做媽祖、千里眼、順風耳模型。

他說，高中至今已完成4座配天宮模型，今年春節期間還受邀到朴子天公壇展覽，這次畢業展和同學陳成恩規劃配天宮模型，他負責配天宮廟宇、媽祖神像、廟內擺飾設計、製作，陳成恩負責神轎、陣頭模型，從規劃設計到製作展出耗費2個多月，為呈現配天宮媽祖儀態特色，還點香多日薰蒸，但至今仍有廟宇屋脊裝飾、燕尾脊等需加強，他會持續努力。

萬能工商汽車科主任黃建彰說，學生除製作文創模型，也強調結合當代流行及實用性，例如過去常用於汽機車的「痛車」彩繪圖，這次多媒體及汽車科同學，就結合自繪動漫「痛車」，幫學校老舊斑駁堆高機換裝，讓堆高機質感大大提升，應該也是全國第1輛「痛車」堆高機。