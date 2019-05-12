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台東南田打造特色小屋 鮮明色彩與幾何圖留住旅人眼球

2019-05-12 07:33聯合報 記者尤聰光╱即時報導

台東達仁鄉南田部落社區發展協會，為了創造部落觀光亮點，以及閒置房屋的再利用，從4...
台東達仁鄉南田部落社區發展協會，為了創造部落觀光亮點，以及閒置房屋的再利用，從4年前開始進行老屋翻新彩繪，鮮明色彩讓部落充滿活潑起來，路經民眾都覺得有特色。記者尤聰光／攝影
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台東達仁鄉南田部落社區發展協會，為了創造部落觀光亮點，以及閒置房屋的再利用，從4年前開始進行老屋翻新彩繪，鮮明色彩讓部落充滿活潑起來，路經民眾都覺得有特色。南田村長高富源表示，目前老屋有部落廚房、部落招待所、部落小villa，另部落薪傳中心還在翻修，每棟房子都將有自己的特色及功能。

高富源表示，部落位於台東最南端的台26線道上，由於地處偏遠，很少人會走進部落裡，直到阿塱壹古道爆紅後，才有遊客走進部落，而部落社區發展協會，為了讓更多人認識部落，看見部落的特色，4年前開始計畫提報申請經費，建立部落各項設施的獨特性及文化上的傳承，其中就包含了老屋整建的計畫。

位於台東最南端的達仁鄉南田排灣族部落，因為有核廢料最終處置場及台26線爭議性議題而聲名大噪，，社區發展協會為了創造部落觀光亮點，以及閒置房屋的再利用，從4年前開始進行老屋翻新彩繪，鮮明的色彩和幾何方塊圖形的組合，讓整個部落充滿生動活潑，路經民眾都覺得「好漂亮」。

南田部落許多人都不知道，裡頭除了老屋翻新成部落亮點，部落裡頭還有一個地方是全台觀海最棒的景點，這個座落在村莊山坡上的「觀海亭」，早期是獵人前往山區打獵時休息的地方，現在則是觀海最佳景點，觀海亭附近還有好幾個景點，台26線旁有一株百年的瓊崖海棠夫妻樹及聞名國內外的「南田石」。

小屋彩繪成色塊，非常亮眼。記者尤聰光／攝影
小屋彩繪成色塊，非常亮眼。記者尤聰光／攝影
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鮮明色彩讓部落充滿活潑起來，路經民眾都覺得有特色。記者尤聰光／攝影
鮮明色彩讓部落充滿活潑起來，路經民眾都覺得有特色。記者尤聰光／攝影
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南田村長高富源表示，目前老屋有部落廚房、部落招待所、部落小villa，另部落薪傳...
南田村長高富源表示，目前老屋有部落廚房、部落招待所、部落小villa，另部落薪傳中心還在翻修，每棟房子都將有自己的特色及功能。記者尤聰光／攝影
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