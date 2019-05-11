親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

苗縣銅鑼國小120歲 校友靠光牆數位畢冊尋兒時回憶

2019-05-11 23:49聯合報 記者胡蓬生／苗栗報導

苗栗縣銅鑼國小昨舉辦創校120周年慶祝大會，走過雙甲子，老校培育人才無數，不少校友、地方人士同歡，校方在校史館啟用「高科技觸控光牆」，以數位化多點觸控方式，讓校友在大型光牆尋覓兒時的清晰身影，開心憶當年。

銅鑼國小創設於西元1899年，由當時銅鑼灣街長賴廷彰邀集地方仕紳提出請願書，獲准設校後曾借用鄉內武聖祠、天后宮上課，創校迄今畢業生近1萬8千人，許多校友都成為各行各業的中堅。

以往校友返校都會興致勃勃翻看當年畢業紀念冊的留影，總覺得照片太小，校方爭取經費在校史館設置大型觸控光牆，將畢業紀念冊、學校活動、大事記以數位方式呈現在大屏幕光牆，可同時供5人用手或感應棒操控互動，光牆由縣長徐耀昌、客委會主委李永得、立委陳超明等人共同揭幕啟用，校友紛紛在光牆上尋找當年照片後，開心合影。

苗栗縣銅鑼國小昨120周年校慶，校史館啟用觸控光牆，校友開心尋找數位畢業紀念冊的...
苗栗縣銅鑼國小昨120周年校慶，校史館啟用觸控光牆，校友開心尋找數位畢業紀念冊的兒時身影。 記者胡蓬生／攝影
分享

許多地方人士、校友一起為老校慶生、唱生日歌，場面熱鬧，銅鑼國小創校以來共有32名校長，僅第29任陳玉英、30任江寶琴和現任謝美桃3位女校長，也在慶祝會上「同框」為老校留下珍貴的影像紀錄。

83歲的苗栗市啟文國小退休老校長賴文姬是銅鑼國小創辦者賴廷彰的孫女，不但是校友，也曾在銅鑼國小任教，她也回校慶祝，校長謝美桃就是她的媳婦，為校園增添佳話。

徐耀昌陳超明周年慶
獻上家福樂仟元禮券 讓家中的 _______ 開心血拚

相關新聞

高雄大崗山「穹窿頂」 移居佛光山

2019-05-11 22:51

3D彩繪互動趣 讓學習活起來

2019-05-11 23:54

金門蜈蚣座嘉年華 大陸蜈蚣閣也來

2019-05-11 23:40

台中和平「埋伏坪登山步道」 賞大安溪風光

2019-05-11 23:35

冬山河溫泉探勘 宜蘭童玩節未來可望泡湯

2019-05-11 23:29

金門迎城隍紀念衫過香爐 衣服背後有洋蔥

2019-05-11 16:42

全台碩果僅存3座木造穹窿頂藻井 移地佛館永久保存

2019-05-11 16:38

東引景點一線天坑道 11日起對外開放參觀

2019-05-11 13:37

田耕莘樞機主教紀念教堂 空拍如一頂帳篷

2019-05-11 10:40

520上海拔520公尺鳩之澤打卡 免費泡藍色溫泉

2019-05-11 10:04

中興新村「台灣新生報」舊址 將修復60年前樣貌

2019-05-11 00:03

太平山毛地黃綻放、紫葉槭紅了

2019-05-10 23:46
看更多

熱門文章

「請給我打零工的機會」 水蜜桃阿嬤的母親節願望

2019-05-11 10:26

影／夜市大亨江欽良沈潛1年半 寶島時代村重新開幕

2019-05-11 11:16

一碗麵故事 魏家小兒子想告訴天上媽媽「我們都很乖」

2019-05-11 10:31

母子離散23年慶團聚 戶政所尋人任務送上母親節大禮

2019-05-11 12:43

台東幸福住宅基建8月完工 縣府開放看屋 有喜有憂

2019-05-11 11:54

台水董座不拆北港5棟舊宿舍 議員：當過縣長就是不一樣

2019-05-11 12:22

同婚登記…苗市戶所稱「去台北登記」 民政處致歉

2019-05-11 07:44

有溫泉的童玩節不是夢 冬山河親水公園證實有溫泉

2019-05-11 15:15

影／現代老萊子 失智症權威醫師與失智母互動感人

2019-05-11 09:59

每家牧場只能申請1名外勞 酪農：這是坐冷氣房想出來的

2019-05-11 21:43

影╱基隆嶼開放前夕放流3萬尾魚苗 淨灘清出2噸垃圾

2019-05-11 16:43

影／柯粉擠爆台中審計新村 柯P變人形立牌

2019-05-11 19:31

東引景點一線天坑道 11日起對外開放參觀

2019-05-11 13:37

新營工廠大火 原台南市區瀰漫塑膠味

2019-05-11 15:26

影╱短短兩句話 嘉義國中學生惹得媽媽們又哭又笑

2019-05-11 19:33

丈夫車禍去世 她不良於行獨力養大6小孩

2019-05-11 17:48

水利會長發送小神衣 誠心祈求風雨順、萬民安

2019-05-11 10:28

美翻了！ 鹿港慶端陽全台僅有的龍王祭登場

2019-05-11 16:29

北流Live House沒音響？ 業界盼：至少裝喇叭

2019-05-11 23:40

影／竹市義消訓練有素 救災能力考核連4屆特優

2019-05-11 16:43

明天母親節 警察媽：蠟燭兩頭燒 感謝同事、家人支持

2019-05-11 15:12

影／韓國瑜參加女壘開球展球技 關懷弱勢

2019-05-11 12:07

影╱警分局長親燉雞湯母親節活動太感人 基層哭一片

2019-05-11 17:54

金門迎城隍紀念衫過香爐 衣服背後有洋蔥

2019-05-11 16:42

全台碩果僅存3座木造穹窿頂藻井 移地佛館永久保存

2019-05-11 16:38

培訓有機農業人才 雲林縣有機專班招生中

2019-05-11 16:42

年輕人請示王爺復興老北管團 盼帶動鹿港文藝復興

2019-05-11 07:37

呼應韓國瑜雙語教育 道明中學開設全英文授課國際專班

2019-05-11 18:57

影╱他把墾丁龍磐變海景歌劇院 樂迷：花錢也買不到的享受

2019-05-11 19:42

影╱85歲失智翁住家宛如廢墟 衡山行善團展開搶修大作戰

2019-05-11 19:12

影╱苗栗愛轉來平權遊行 街頭現長龍

2019-05-11 21:29

嘉市表揚模範母親 天下每位媽媽都是勇媽

2019-05-11 10:52

一碗麵魏家 孩子爭氣：都要做有用的人

2019-05-11 12:35

蜈蚣座親子嘉年華熱鬧登場 兩岸蜈蚣座一別苗頭

2019-05-11 19:52

28對夫妻再披嫁紗 提倡幸福家庭

2019-05-11 21:29

花蓮萬榮村長補選出爐 伍曉凌捲土重來178票勝出

2019-05-11 21:10

影╱石門百斤肉粽吸睛猛男更猛 媽媽尖叫像席夢思

2019-05-11 17:38

見證新人永恆愛情 桃園戶所啟用愛情鎖架

2019-05-11 12:13

八德榮家已故老榮民獻愛 母親節前夕捐700萬

2019-05-11 21:25

紫色鑲牡丹花旗袍奪冠背後 有她對亡母最深的愛與思念

2019-05-11 20:08
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top