苗縣銅鑼國小120歲 校友靠光牆數位畢冊尋兒時回憶

2019-05-11 23:49 聯合報 記者 聯合報 記者 胡蓬生 ／苗栗報導



苗栗縣銅鑼國小昨舉辦創校120周年慶祝大會，走過雙甲子，老校培育人才無數，不少校友、地方人士同歡，校方在校史館啟用「高科技觸控光牆」，以數位化多點觸控方式，讓校友在大型光牆尋覓兒時的清晰身影，開心憶當年。

銅鑼國小創設於西元1899年，由當時銅鑼灣街長賴廷彰邀集地方仕紳提出請願書，獲准設校後曾借用鄉內武聖祠、天后宮上課，創校迄今畢業生近1萬8千人，許多校友都成為各行各業的中堅。

以往校友返校都會興致勃勃翻看當年畢業紀念冊的留影，總覺得照片太小，校方爭取經費在校史館設置大型觸控光牆，將畢業紀念冊、學校活動、大事記以數位方式呈現在大屏幕光牆，可同時供5人用手或感應棒操控互動，光牆由縣長徐耀昌、客委會主委李永得、立委陳超明等人共同揭幕啟用，校友紛紛在光牆上尋找當年照片後，開心合影。 苗栗縣銅鑼國小昨120周年校慶，校史館啟用觸控光牆，校友開心尋找數位畢業紀念冊的兒時身影。 記者胡蓬生／攝影 分享 facebook

許多地方人士、校友一起為老校慶生、唱生日歌，場面熱鬧，銅鑼國小創校以來共有32名校長，僅第29任陳玉英、30任江寶琴和現任謝美桃3位女校長，也在慶祝會上「同框」為老校留下珍貴的影像紀錄。

83歲的苗栗市啟文國小退休老校長賴文姬是銅鑼國小創辦者賴廷彰的孫女，不但是校友，也曾在銅鑼國小任教，她也回校慶祝，校長謝美桃就是她的媳婦，為校園增添佳話。