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金門迎城隍紀念衫過香爐 衣服背後有洋蔥

2019-05-11 16:42聯合報 記者蔡家蓁╱即時報導

下週四就是一年一度的「金門迎城隍」活動，雖然經濟不景氣，但今年還是有不少熱心公益的企業捐贈紀念衫和帽子、毛巾等活動用品玉助迎城隍活動，今日還特別安排在吉時到浯島城隍廟過爐祈福，希望讓穿戴的信眾能得到城隍爺的加持和庇佑，身體健康、事事如意。

今年是浯島城隍遷治339週年慶典，今年由南門境天后宮為值年，在浯島城隍廟管委會主任委員楊耀芸與南門境天后宮主委許燕輝的熱情邀請，包括金和成企業有限公司董事長林春生（連續2年捐贈）、海福商務飯店董事長林志國、冠峯建設有限公司及辛炳巍等人共同合捐贈2500件紀念衫，為全島規模最大的廟會再增添繽紛色彩，並提供給四境陣頭、信眾遶境祈福之用。

楊耀芸、常務監察人周成弟今天也率同四里里長和管理委員會幹部，連同日前分別由金酒公司、昇恆昌、台開、味丹與黑松等企業公司捐贈的物品，一併舉行過爐祈福儀式，希望穿戴的信眾能得到城隍爺的加持和庇佑，身體健康、事事如意。

許燕輝表示，因為在這幾年國內經濟景氣衰退，企業贊助不如往年，籌辦經費左支右絀，希望拋磚引玉，讓在地企業公司能共襄盛舉，為地方盛會盡一份心力。

值得一提的是，知名的楊基教育機構創辦人、也是青創楷模演講名人辛炳巍此次也大方捐出700件紀念衫，他的紀念衫設計的相當有特色，前面印有「人不忘本」，後面則是印有打花草的臉譜，畫的就是楊耀芸（本叔），另外還寫上「粗腳仔、本仔、椪（米西）仔」3個土名，其實這3個人，就是辛炳巍的父親辛金土、楊耀芸及馬家麵線老老闆馬根壽，3人當年是南門境「打花草」遊藝隊伍要角。

辛炳巍說，他父親去世已經12年，他有感於「打花草」的表演逐漸式微，今年特別號召其他7位兄姐與好友，共同組成「打花草」隊參與迎城隍，他們想跳一次給長輩看，他也專程到父親牌位前告訴父親這件事，希望當天父親也可以在天上看他們的演出。

「我當天負責主跳花婆，保證會跳的很「嬈（閩南語風騷），一定會把大家都逗樂了！」辛炳巍提到，他小時候就跟在父親與叔伯身旁學習，有點基本功，這次為了表演，與兄姐們已經連跳了快一個月練習，他說，「打花草」的主角就是乞丐與花婆，他們兩人也是整個隊伍的靈魂人物，負責帶動氣氛，也帶領大家，他認為最難的是手勢與腳步，他希望與兄姐重現這民俗表演，來紀念曾活躍於迎城隍藝陣隊伍中的父親。

知名的楊基教育機構創辦人、也是青創楷模演講名人辛炳巍（中）此次也捐出700件紀念...
知名的楊基教育機構創辦人、也是青創楷模演講名人辛炳巍（中）此次也捐出700件紀念衫給金門迎城隍活動，由南門境天后宮主委許燕輝（左）代表接受，他的紀念衫後面印有打花草的臉譜，畫的就是浯島城隍廟管委會主委楊耀芸（右）。記者蔡家蓁／攝影
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金門迎城隍的衣物與毛巾，今日特別在浯島城隍廟過爐祈福，希望讓穿戴的信眾能得到城隍...
金門迎城隍的衣物與毛巾，今日特別在浯島城隍廟過爐祈福，希望讓穿戴的信眾能得到城隍爺的加持和庇佑。記者蔡家蓁／攝影
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金門迎城隍活動即將登場，今年有不少企業捐贈紀念衫和帽子等活動用品，今日還特別安排...
金門迎城隍活動即將登場，今年有不少企業捐贈紀念衫和帽子等活動用品，今日還特別安排在吉時到浯島城隍廟過爐祈福。記者蔡家蓁／攝影
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城隍廟天后宮
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