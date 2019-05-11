全台碩果僅存3座木造穹窿頂藻井 移地佛館永久保存

2019-05-11 16:38 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ╱即時報導



高雄市大崗山龍湖庵所擁的3座木造「穹窿頂」藻井彩繪大悲出相圖，因存放的大悲樓將拆除重建，決定移地佛光山佛陀紀念館永久保存，佛館今天舉辦上架法會歡喜公開展示 ，這也是台灣首例不解體移地保存的佛教古物。

大崗山龍湖庵創健於1908年，是台灣首座專供女眾修行的寺廟，寺方在1960年曾禮聘台南地區彩繪師傅為大悲樓3座穹窿式藻井彩繪上「大悲出相圖」，是融合西方、日式及傳統閩南風格的宗教藝術文物，保存至今近一甲子歲月，全台碩果僅存。

這3座珍貴藻井因存放的大悲樓要拆除重建，因此決定捐給佛館永久保存。經由文化部文資局文化資產保存研究中心專家及知名學者李乾朗、蕭瓊瑞等人協助，以不解體方式運送到佛館，再歷經國際標準工法進行長達1年的專業修護，最終懸掛在佛館普陀洛伽山觀音殿前，堪稱為台灣佛教文化藝術史與台灣文化保存工作寫下新頁。

佛光山住持心保和尚今天主持藻井上架法會，與會人士有緣一睹珍稀佛教文物，讚嘆不已，龍湖庵住持印悟法師欣慰地說，不只3座藻井能覓得永久歸處，龍湖庵也沾光得名。