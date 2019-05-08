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他以澳洲雪梨歌劇院造型 獲國際美容美髮大賽冠軍

2019-05-08 22:36聯合報 記者劉明岩╱即時報導

建國科技大學美容系學生參加馬尼拉第35屆國際美容美髮大賽，在1500多位參賽選手激烈競爭下，四甲學生蔣正中在創意整體設計組榮獲冠軍、二甲陳姵雯榮獲創意整體設計組亞軍，二甲施姵吟榮獲甲片貼鑽設計冠軍。

其中，蔣正中在高中是讀廣告設計，升學建國科大才改念美容，由於美容美髮的興趣，加上他有設計底子，在大一下學期就被老師選為比賽選手，這次比賽作品他是以澳洲雪梨歌劇院的造型為創意的發想，再投射到人頭上，除了要表達明亮華貴的外表外，人頭的彩妝也是一大挑戰。

蔣正中目前在美髮店從事整體造型師，他說，因為比賽的人偶是硬的材質，要把顏色塗上去很 不容易，共費了三個月時間，花了兩萬多元材料費，光是縫黏人頭上的碎鑽就超過一萬粒，作品凸顯出華麗風格，獲得評審青睞。　

獲得創意整體設計組亞軍的陳姵雯，是以九尾狐狸為創意主軸，她覺得能夠與學長蔣正中同台比賽獲得亞軍很不容易，她３個多月的不眠不休創作，總算有了回報。

第一次參加美甲比賽的施姵吟，過去的專長是美髮，這次她轉換跑道改學美甲，比賽作品除了構圖特別外，手工更是到位，她也是將碎鑽一粒一粒貼黏，讓指甲成為一件高貴的藝術作品。

看到子弟兵在國際大賽大放異彩，美容系主任蕭蓉禎非常開心，她表示，這次美容系學生作品參加創意整體設計、美甲，選手透過比賽不但展現一種高專業、高技巧性的一個技術。她說，技職體系的孩子都很棒，只要自己願意，選對方向，用對方法，肯努力夠堅持，來日一定會發光發亮！

帶隊參加比賽的技術指導教師鄭寶琪老師表示，參賽的三位學生有一個共同點，都很努力，有創意，才能獲得佳績。

建國科技大學美容系學生參加馬尼拉第35屆國際美容美髮大賽，四甲學生蔣正中（右二）...
建國科技大學美容系學生參加馬尼拉第35屆國際美容美髮大賽，四甲學生蔣正中（右二）在創意整體設計組榮獲冠軍、二甲陳姵雯榮獲創意整體設計組亞軍（左一） 、二甲施姵吟（右一）榮獲甲片貼鑽設計冠軍。記者劉明岩／攝影
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建國科技大學美容系學生參加馬尼拉第35屆國際美容美髮大賽，四甲學生蔣正中（右二）...
建國科技大學美容系學生參加馬尼拉第35屆國際美容美髮大賽，四甲學生蔣正中（右二）在創意整體設計組榮獲冠軍，這次得獎作品他是以澳洲雪梨歌劇院的造型為創意的發想，再投射到人頭上，除了要表達明亮華貴的外表外，人頭的彩妝也是一大挑戰。記者劉明岩／攝影
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