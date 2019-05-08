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日本金澤‧加賀工藝展台南登場 體驗日本工藝之美

2019-05-08 18:58聯合報 記者莊琇閔╱即時報導

素有「小京都」稱號的日本金澤市與溫泉名鄉加賀市，以傳統工藝及文化融入現代元素聞名，八度來新光三越台南新天地展出「金澤加賀工藝展」，即日起至5月12日於6樓C區大廳區盛大舉行。現場展出日本傳統金箔工藝、能樂、加賀友禪等傳統工藝文化，每年都吸引大批民眾參觀。

2012年金澤市開始到台南市舉辦美食工藝展，由於反應熱烈，又加入了加賀市，讓台南市民有機會接觸兩地工藝美食，集結當地精品藝品，如北山堂茶具、加賀九谷陶瓷器、石浦神社御守等。其中，詢問度較高的商品為朝日電機製作所販售的「高盛蒔繪手機殼」，以稍微誇飾的3D表現設計出日式圖案或風水圖案，為日本觀光局所舉辦的最有魅力日本伴手禮大賽中，榮獲COOL JAPAN部門銅牌，在設計與功能上具高度創意與摩登感性。

5月10日及11日14時及17時舉辦沈金體驗教室，邀請芝山佳範先生現場示範漆筷上的深淺雕刻紋樣，使用金箔貼壓，最後呈現金線紋路的技法，並帶領顧客一起體驗完成屬於自己的作品。

活動期間，當日於展場不限金額消費發票即可兌換限量精美「山中溫泉漆筷」，每日限量20組。消費滿2000即可兌換抽獎券，還有機會抽中位在石川縣金澤市的溫泉勝地加賀的「佳水鄉溫泉旅館」住宿券。

日本金澤‧加賀工藝展於台南新光三越新天地登場，展現日本工藝之美。圖/新光三越提供
日本金澤‧加賀工藝展於台南新光三越新天地登場，展現日本工藝之美。圖/新光三越提供
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