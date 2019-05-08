日本金澤‧加賀工藝展台南登場 體驗日本工藝之美

2019-05-08 18:58 聯合報 記者 聯合報 記者 莊琇閔 ╱即時報導



素有「小京都」稱號的日本金澤市與溫泉名鄉加賀市，以傳統工藝及文化融入現代元素聞名，八度來新光三越台南新天地展出「金澤加賀工藝展」，即日起至5月12日於6樓C區大廳區盛大舉行。現場展出日本傳統金箔工藝、能樂、加賀友禪等傳統工藝文化，每年都吸引大批民眾參觀。

2012年金澤市開始到台南市舉辦美食工藝展，由於反應熱烈，又加入了加賀市，讓台南市民有機會接觸兩地工藝美食，集結當地精品藝品，如北山堂茶具、加賀九谷陶瓷器、石浦神社御守等。其中，詢問度較高的商品為朝日電機製作所販售的「高盛蒔繪手機殼」，以稍微誇飾的3D表現設計出日式圖案或風水圖案，為日本觀光局所舉辦的最有魅力日本伴手禮大賽中，榮獲COOL JAPAN部門銅牌，在設計與功能上具高度創意與摩登感性。

5月10日及11日14時及17時舉辦沈金體驗教室，邀請芝山佳範先生現場示範漆筷上的深淺雕刻紋樣，使用金箔貼壓，最後呈現金線紋路的技法，並帶領顧客一起體驗完成屬於自己的作品。