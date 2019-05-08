首創高空畫展 麗寶摩天輪車廂欣賞畫作

2019-05-08 17:45 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ╱即時報導



高空辦畫展，將在384公尺高的麗寶樂園摩天輪車廂展出畫作，由兒童藝術家陳曦與麗寶樂園合作，5月1日到6月9日舉辦「陳曦看世界-天空之夢高空畫展」，場地選在全台最大摩天輪天空之夢的車廂當中，遊客登上海拔384公尺高空賞景也可賞畫。

來自台中的10歲兒童藝術家陳曦，3歲開始學畫，家中地板、牆壁、身上的衣服都是她的畫布，陳曦讀國小前一年，父母決定帶她環遊世界，走遍香港、韓國、日本、澳洲、杜拜、美國、法國等國家，陳曦靈感源源不絕，創作出世界協奏曲、動物狂想曲等系列畫作，這次畫展中展出她的20幅畫作。

陳曦為天空之夢摩天輪創作一幅「太陽輪•晨曦」，是她第一次嘗試使用油畫和壓克力顏料、兩種不同媒材碰撞出的成果，是創作至今花費時間最久的作品；以晨曦之光比做自己，太陽輪則是宇宙中最大、最明亮的指引，象徵著天空之夢摩天輪是台灣的地標，載著人們轉動夢想。