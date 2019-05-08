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美中談判急轉直下祕辛 原來此事惹火川普

首創高空畫展 麗寶摩天輪車廂欣賞畫作

2019-05-08 17:45聯合報 記者游振昇╱即時報導

高空辦畫展，將在384公尺高的麗寶樂園摩天輪車廂展出畫作，由兒童藝術家陳曦與麗寶樂園合作，5月1日到6月9日舉辦「陳曦看世界-天空之夢高空畫展」，場地選在全台最大摩天輪天空之夢的車廂當中，遊客登上海拔384公尺高空賞景也可賞畫。

來自台中的10歲兒童藝術家陳曦，3歲開始學畫，家中地板、牆壁、身上的衣服都是她的畫布，陳曦讀國小前一年，父母決定帶她環遊世界，走遍香港、韓國、日本、澳洲、杜拜、美國、法國等國家，陳曦靈感源源不絕，創作出世界協奏曲、動物狂想曲等系列畫作，這次畫展中展出她的20幅畫作。

陳曦為天空之夢摩天輪創作一幅「太陽輪•晨曦」，是她第一次嘗試使用油畫和壓克力顏料、兩種不同媒材碰撞出的成果，是創作至今花費時間最久的作品；以晨曦之光比做自己，太陽輪則是宇宙中最大、最明亮的指引，象徵著天空之夢摩天輪是台灣的地標，載著人們轉動夢想。

麗寶樂園也推出媽媽專屬好康，搭摩天輪享折扣、Outlet滿額送媽咪人像畫，母親節優惠，5月9日到5月12日，民眾到天空之夢入口前廣場，帶著媽媽一起與「太陽輪•晨曦」畫作合影，出示照片即可享兩人摩天輪380元的優惠價，麗寶Outlet消費滿1萬2000，就有機會請畫家替媽媽現場作畫。

摩天輪畫展，將在麗寶樂園登場。圖／麗寶樂園提供
摩天輪畫展，將在麗寶樂園登場。圖／麗寶樂園提供
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麗寶樂園藝術家
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