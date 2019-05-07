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南迴「解憂火車」一站一故事

2019-05-07 23:54聯合報 記者翁禎霞／屏東縣報導

作家劉克襄最近兩次親自帶隊體驗「藍皮火車」。 記者翁禎霞／攝影
作家劉克襄最近兩次親自帶隊體驗「藍皮火車」。 記者翁禎霞／攝影
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行駛於南迴鐵路的藍皮火車，是這條路線上最慢的火車，也是討論度最高的火車。作家劉克襄形容，這條路線有「最大的小站」、「沒有站名的車站」、「一個人的車站」，還有隱藏版的「溫泉列車」，藍皮火車愈搭愈有趣。

劉克襄上月16日及本月3日帶隊體驗藍皮，他說，這一列「解憂火車」至少有三大解憂，包括山的解憂、海的解憂、火車的解憂，為了拍照，劉克襄習慣搭乘第一節車廂眺望山海。

南迴鐵路間的加祿火車站因為腹地大、出入旅客少，被形容是「最大的小站」。 記者翁禎...
南迴鐵路間的加祿火車站因為腹地大、出入旅客少，被形容是「最大的小站」。 記者翁禎霞／攝影
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沿途小站各有故事，例如加祿站因應軍方需求，車站幅員遼闊，站前廣場可停直升機，根據2017年統計，日平均旅客只有15人，被喻為「最大的小站」。

「內獅站」則是台鐵全台運量最低的車站，每日運量平均只有1人，被形容為「一個人的車站」。還有列車過站不停的多良站，被譽為「10分之1秒的美麗車站」，乘客得把握匆匆一瞥時間欣賞多良。

根據台鐵資料，南迴線火車有14個站（包括號誌站）、38座隧道，光是過山洞就很有看頭，其中「枋野站」是交會站，列車停車交會，旅客不能下車，台鐵時刻表上沒有站名，是「沒有站名的站」。

這一路線上的金崙站、知本站鄰近溫泉勝地，許多民眾喜歡搭火車前往泡湯，下午再搭火車返程，車上多是泡湯人，成為特色。

列車台鐵劉克襄
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