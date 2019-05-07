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山區豔遇！台灣一葉蘭群聚地點 保密

2019-05-07 23:28聯合報 記者賴香珊／南投報導

南投山區近期發現大片野生台灣一葉蘭，因憂心遭盜採破壞，保育人士對地點超保密。 圖...
南投山區近期發現大片野生台灣一葉蘭，因憂心遭盜採破壞，保育人士對地點超保密。 圖／讀者提供
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時序入春，南投縣合歡山、玉山等高海拔山區近期進入花季，除高山杜鵑盛放外，更有保育人士發現，已被國際組織列入易危物種的「台灣一葉蘭」在南投山區盛開，他驚豔地捕捉畫面，記錄且留存。

林務局南投林區管理處指出，台灣一葉蘭為台灣特有植物，又名「台灣獨蒜蘭」、「台灣慈姑蘭」、「山慈姑」，生長在海拔1500至2500公尺中高海拔山區，每年春夏兩季開花，入秋後以球莖冬眠，因「只發一葉」而得名。

不過，台灣一葉蘭過去被大量盜採，數量嚴重減少，在國際自然保護聯盟（IUCN）瀕危物種紅色名錄中，被列為易危物種（Vulnerable）級別，棲地必須妥善保護，才能儘量避免人為干擾與破壞。

南投林管處表示，國內阿里山溪頭等地都有台灣一葉蘭族群分布，大合歡山區則透過積極巡守復育，近幾年一葉蘭數量穩定成長，巡山員也曾觀察記錄到野生台灣一葉蘭大量開花，族群數量達約4至6萬株左右。

「台灣一葉蘭」近期也在南投山區被發現，這名保育人士提到，首次看到這麼大片野生台灣一葉蘭族群，紫色花朵盛大綻放在翠綠山林間，真的罕見又美麗，美到讓人忘卻長途跋涉的疲憊，有鑑於南安小熊野放、台東紅檜巨木群被曝光後的情形，對一葉蘭盛放地點三緘其口，僅說是在海拔約2300公尺的山林間發現，保密到家。

合歡山阿里山溪頭
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