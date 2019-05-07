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陶藝家眼中韓國瑜 除了禿頭更多了柔情

2019-05-07 14:33聯合晚報 記者蔡維斌／雲林報導

也是軍人出身的雲林陶藝家陳永礎的「韓國瑜和李佳芬」作品，簡約線條卻栩栩如生。 記...
也是軍人出身的雲林陶藝家陳永礎的「韓國瑜和李佳芬」作品，簡約線條卻栩栩如生。 記者蔡維斌／攝影
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雲林陶藝家陳永礎在強烈韓流中激發靈感，加上與韓國瑜同為軍人出身，最近創作「韓國瑜、李佳芬」參展，讓這位當紅的政治人物也躍上藝術殿堂，作品中的韓國瑜，禿頭依舊是不變特徵，但沒有五官的容顏，斜身凝望著愛妻李佳芬的神韻，也刻畫出韓慣有的親民動作，維妙維肖。

也是軍人出身的陳永礎說，韓國瑜是他陸軍官校的學弟，且是雲林女婿，雖不相識但倍感親切，尤其韓國瑜親民的作風，令他尤為讚賞。

家住雲林縣斗南鎮的陳永礎，是雲林有名的陶藝家，也是大學院校的駐校藝術家，喜愛恬靜田園生活的他，在斗南郊區親手開闢了一座兩千坪的藝術農園，除有陶藝工作室，捏陶怡情養性，平日也畜牧農耕，以藝會友，文人雅士聚集，或題詩揮毫或捏陶彩繪，成了雲林藝文園地。

陳永礎專研茶道藝術與陶藝創作20多年，更將雲林在地食材結合茶元素及陶藝，精心開創了特有的生活陶茶餐，料理佳餚全以他自己特別燒製的餐具、碗盤來襯托美食特色，展現另類長才，作品曾獲雲林文化獎等。

陳永礎最近以韓國瑜為主題創作陶藝，在展覽中頗受矚目，作品不花俏，只以簡潔線條，卻深刻出韓國瑜夫婦的特質，除韓禿頭的特徵，沒有手足與五官表情，但斜身看人的親民動作，栩栩如生，李佳芬則一襲中國結身衣，展現賢慧婉約的風韻，兩夫妻對視，頗有「當韓國瑜遇上李佳芬」的神情，十分傳神，足為佳作。

「藝術即生活」，陳永礎表示，他的創作與生活緊緊相扣，韓國瑜在台灣政壇掀起旋風，他對這位學弟親民作風頗為激賞，捕捉其神韻帶入創作，有朝一日若韓真選上總統，會親手將這件作品送韓留念。

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