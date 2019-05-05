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先進造型紙王船熊熊大火中燃燒 福海宮王船祭圓滿落幕

2019-05-05 23:00聯合報 記者魯永明╱即時報導

嘉義縣東石鄉塭港村福海宮主祀五府千歲及三奶夫人，迎王祭今晚熱鬧登場，降雨澆不熄信眾熱誠，信眾合力抬王船放妥，吉時到，引燃四週金銀紙，王船在熊熊大火中燃燒，燃起祭典高潮，滿天飛舞小火點，象徵王爺回駕，帶走災厄，祭典圓滿落幕。

王船祭晚間9點舉行，立法院長蘇嘉全、縣長翁章梁、立委蔡易餘等來賓，共祭三獻禮，最高潮燒王船，恭送代天巡狩王船出航，紙王船造型先進，船上有兵將及拿槍士兵，還有大砲及警車，寫有「環遊世界」文字。

王船祭鬧熱一整天，迎神鑼鼓喧天，信眾備祀品，恭祝神佛壽誕，祈求國奉民安，祭典結束，王船啟航時，信眾提水壺，一路將水滴灑路面，替王船「開水路」，王船由信眾抬扛，法師帶頭，陣頭助陣，信

眾拿香走在後面。

爐主蔡茂記說，東石王船信仰興盛，塭港早期地名罟寮，清代有三桅帆船漂來岸邊，內有神像，居民將船內李府王爺、池府王爺、三奶夫人、吳府淵王、福聖公等神像迎到庄內奉祀，後來有燒王船儀式，福海宮王船名稱由爐主取名，只要最前面有「金」字即可，今年王船以他名字取為「金茂記」。

當王船抵達目的地，廟方人員及信眾將王船放妥，將成堆金銀紙堆放王船四週，道士舉行祭拜儀式，大家默默靜待「王船起碇」，吉時到，點燃鞭炮、金銀紙，王船在大火中燃燒，煙火四射，盛大隆重王船祭劃下句點。

嘉義縣東石鄉塭港村福海宮主祀五府千歲及三奶夫人，迎王祭今晚熱鬧登場，紙王船造型先...
嘉義縣東石鄉塭港村福海宮主祀五府千歲及三奶夫人，迎王祭今晚熱鬧登場，紙王船造型先進，船上有兵將及拿槍士兵，還有大砲及警車，寫有「環遊世界」文字。圖／縣府提供
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嘉義縣東石鄉塭港村福海宮主祀五府千歲及三奶夫人，迎王祭今晚熱鬧登場，信眾合力抬王...
嘉義縣東石鄉塭港村福海宮主祀五府千歲及三奶夫人，迎王祭今晚熱鬧登場，信眾合力抬王船放妥，吉時到，引燃四週金銀紙，王船在熊熊大火中燃燒，燃起祭典高潮，滿天飛舞小火點，象徵王爺回駕，帶走災厄。記者魯永明／翻攝
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嘉義縣東石鄉塭港村福海宮主祀五府千歲及三奶夫人，迎王祭今晚熱鬧登場，信眾合力抬王...
嘉義縣東石鄉塭港村福海宮主祀五府千歲及三奶夫人，迎王祭今晚熱鬧登場，信眾合力抬王船放妥，吉時到，引燃四週金銀紙，王船在熊熊大火中燃燒，燃起祭典高潮。魯永明／翻攝
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嘉義縣東石鄉塭港村福海宮主祀五府千歲及三奶夫人，迎王祭今晚熱鬧登場，立法院長蘇嘉...
嘉義縣東石鄉塭港村福海宮主祀五府千歲及三奶夫人，迎王祭今晚熱鬧登場，立法院長蘇嘉全(右四)、縣長翁章梁(右六)、立委蔡易餘(右二)等來賓參加。圖／縣府提供
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燒王船大火

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