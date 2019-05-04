稻田彩繪新圖案現形 大型車停放「煞風景」

2019-05-04 19:33 聯合報 記者 聯合報 記者 胡蓬生 ╱即時報導



苗栗縣苑裡鎮農會知名的稻田彩繪，今年一期作推出「粽情端午」主題及龍舟圖案，最近已開始進入最佳觀賞期，吸引各地遊客；美中不足的，觀景台前方路邊停車並不設限，不時有大型車輛停放影響賞景視野，讓遊客感覺「煞風景」，農會表示將設法與鎮公所協調管理。

苑裡鎮農會推出稻田彩繪已16年，擁有一支專業團隊，也是全台少數獲苗栗農改場及農試所授權的稻田彩繪團隊，多年來曾應邀到全省各地完成數十件作品，製造話題和美麗的稻田景觀。

苑裡農會的稻田彩繪作品，從最早期的「苑裡」2個大字，逐漸發展出各種主題圖案，顏色也增加到4種，彩繪愈來愈生動活潑，農會配合每年2期稻作，各推一幅作品，近年推出的貓熊家族、石虎、西遊記、聖誕老人都曾吸引大批遊客來賞景。

稻田彩繪選用台農67號改良及雜交而成的品種，有黃、白、紫色，加上一般水稻品種呈綠色，共有4種色澤，設在「愛情果園」的觀景台，農會今年特別漆上凸顯稻田彩繪的不同色彩，增添繽紛景致；今年一期作新的彩繪作品，農會3月間插秧後，隨著秧苗成長，龍舟圖案逐漸「顯影」成形；農會推廣部指出，「粽情端午」目前正是最佳觀賞期，預計可持續到7月間。