捉住海芋花田的尾巴 竹子湖繡球花季即將綻放

2019-05-04 12:47 聯合報 記者 聯合報 記者 魏莨伊 ╱即時報導



趕不及在竹子湖海芋季結束前上山賞花？北市府產業局說，海芋賞花期間一直到五月底，現在到陽明山還能見海芋花田美景，趕緊把握最後賞花機會，錯過要等明年。另外，陽明山上的繡球花在陽光的熱情照耀下，已陸續開花，想要同時欣賞繡球花與海芋的朋友們可趁現在。

北市府產業局表示，2019年竹子湖繡球花季即將開始，期間是5月18日至6月9日，為方便民眾上山賞花，5月4日起至花季活動期間，每日行經至陽明山竹子湖的公車有小8、小9路線，休閒公車128、129路線為例假日行駛；另外，花季專車131路線將在5月11日加入，於例假日提供載客服務，歡迎市民朋友搭乘大眾運輸工具前往陽明山賞花。

北市府產業局表示，竹子湖種植的繡球花品種多樣、色彩豐富，目前白色與淺色繡球花已陸續綻放，豔麗的紫紅及藍紫品種也蓄勢待發。

今年竹子湖地區有9處農園栽種繡球花，包括東湖的高家花園、午後陽光，頂湖的花谷海芋園、財福海芋田、大賞園、名陽匍休閒農園，下湖（海芋大道）的花與樹園藝、大梯田生態農園及高家花園第二園區等，各農園種植的繡球花品種不同，種植環境也各具特色，有花牆、梯田等花叢風貌，建議各位繡球花迷們在上山賞花之前致電洽詢農園相關資訊。