營造巷弄美學 南郭宿舍群讓人驚豔

2019-05-02 19:57 聯合報 記者 聯合報 記者 林宛諭 ╱即時報導



彰化縣文化局推動南郭宿舍群巷弄藝術，結合南郭國民小學、彰化師範大學美術系、在地藝術家一起營造巷弄美學，彰師大學生設計巷弄Q&R互動導覽，甚至把早期曾在二次世界大戰被美軍子彈打到的圍牆做裝置藝術，走入巷弄處處充滿驚奇，也營造出巷弄新景點。

文化局長張雀芬表示，南郭宿舍群一直都有各界關心，但因是舊社區，也有些髒亂點，今年初更發生一起火警意外，燒掉2棟老建物，此次活動希望透過更多藝術創作過程中，達到社區居民自發性協助環境整理，也實踐了公民美學運動，不僅落實生活美學，未來更可以發展成為在地特色景點。

南郭國小校長馮幼中說，南郭國小由老師陳宥妤、吳嘉明老師帶領，師生原本就認養活化7號和8號2棟宿舍，做為學習與創作空間，並為宿舍群活化盡一份心，今年1月發生附近2棟老建物燒掉，陳宥妤第一時間衝到現場，幾乎一夜沒睡，關心火勢，幸好師生認養的2棟宿舍安然無事，讓師生可以繼續在這個小天地耕耘。

彰化師範大學美術系主任陳一凡師生與藝術家王振瑋此次也一起參與巷弄美學創作，陳一凡說，學生在進行創作時都先深入社區踏查，問到不少社區共同的歷史記憶和溫馨的故事。

南郭宿舍群入口處原本是被亂丟垃圾的髒亂點，學生得知早期這裡原有竹籬笆，於是與老師傅學會竹籬笆，並加入日式扇骨建構圍籬，成為「涼夏記憶」竹籬笆主題與過去的生活空間產生情感連結。

巷弄中也藏有多個學生設計的QR Code，只要透過手機掃描就可做立即語音導覽，「空襲警報」作品是因圍牆上留有不少二戰時期美軍空襲彰化時所遺留的掃射彈孔，學生在圍牆上還裝飾玩具兵，嘲諷戰爭的荒謬。