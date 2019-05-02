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青蚵嫂變青蚵白雪公主 好美里特產落地蚵彩繪接地氣

2019-05-02 15:36聯合報 記者魯永明╱即時報導

「青蚵嫂變身青蚵白雪公主!」嘉義縣布袋鎮彩繪村好美里，生產肥美鮮蚵「落地蚵」（台語：土腳蚵）出名，創作3Ｄ彩繪作品老師曾進成接地氣，結合肥美鮮蚵、剖蚵蚵鋟及白雪公主圖像，新繪製完成青蚵白雪公主，顛覆童話形象，觀賞還可互動，遊客看了直呼「可愛！想呷鮮蚵流口水了」。

好美里不只彩繪出名，還是生態社區，里民多從事漁業及剖蚵，里長秦銘發說，好美里落地蚵與蚵棚放養不同，蚵農在潮間帶養殖蚵棚下方，撒下蚵殼，海中蚵苗自然附生，經2至3年成長，蚵的大小比一般養殖蚵棚的蚵還要碩大，而且肥美、Ｑ脆美味，是熟門饕客最愛。

他說，好美里「落地蚵」面積約20公頃，蚵農除蚵棚的蚵收成，放養蚵棚下的落地蚵是額外收入，這樣立體空間養殖方式，成為好美里養蚵特色。

曾進成創作全新白雪公主彩繪系列主題，其中最接地氣的就是鮮蚵白雪公主，他說，觀察訪問蚵農後，將好美里特產超大肥美落地蚵，用3Ｄ彩繪技法繪製牆面上，蚵仔上方白雪公主探頭出來，蚵仔流下肥美汁液，還有根剖蚵用的蚵鋟，讓遊客除了觀賞，還可互動，用手比劃推蚵鋟，或用雙手接蚵仔肥美汁液拍照。

好美里3D彩繪村，白雪公主與七矮人立體彩繪是熱門拍照景點，曾進成4年前接受雲嘉南濱海國家風景區管理處邀請創作，隨著新鮮感消失，遊客減少，最近重返好美里，創作全新白雪公主彩繪系列主題，顛覆童話形象，不同kuso造型白雪公主創造話題吸睛，遊客又回籠，小漁村再現人潮。

嘉義縣布袋鎮彩繪村好美里生產肥美生鮮落地蚵出名，3Ｄ彩繪老師曾進成接地氣，結合肥...
嘉義縣布袋鎮彩繪村好美里生產肥美生鮮落地蚵出名，3Ｄ彩繪老師曾進成接地氣，結合肥美鮮蚵及白雪公主，繪製鮮蚵白雪公主。記者魯永明／攝影
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嘉義縣布袋鎮彩繪村好美里生產肥美生鮮落地蚵出名，3Ｄ彩繪老師曾進成接地氣，結合肥...
嘉義縣布袋鎮彩繪村好美里生產肥美生鮮落地蚵出名，3Ｄ彩繪老師曾進成接地氣，結合肥美鮮蚵及白雪公主，繪製鮮蚵白雪公主。記者魯永明／攝影
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彩繪村國家風景區潮間帶
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