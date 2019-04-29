視障生也可學第二專長 同濟會助台中啟明學校希望課程

2019-04-29 11:20 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ╱即時報導



台中啟明學校獲國際同濟會台灣總會中B區捐助希望課程基金，視障學生回贈他們自己折的氣球感謝。記者游振昇／攝影 分享 facebook

台中市立啟明學校努力為視障和多重障礙學生開發多元課程，4年前獲同濟會台灣總會中B區支持，捐助希望課程基金，同濟會今天再捐出108萬元支票，分3年讓視障學生們可學第二專長，包括音樂、繪畫、圍棋和外語口譯人才，該校畢業生目前在音樂教育上有成就者包括電影逆光飛翔主角，也是金曲獎最佳作曲家黃裕翔、有野生郭靜之稱的街藝歌手古梅馨、電視歌唱比賽優勝歌手陳祈信，另有音樂專才獲得總統教育獎的呂岳駿和林佩貞。

台中啟明學校長廖連喜表示，學校4年前獲得同濟會中B區支持經費推希望課程，剛開始以音樂課為主，陸續安排繪畫、圍棋和外語口譯課程，讓學生有機會學習第二專才，不再只是傳統的視障按摩技能；同濟會中B區主席朱東源表示，啟明學校有些學生是弱勢中的弱勢，他們缺少多元學習機會，4年前同濟會獲知學校想發展視障學生第二專長計畫後，積極協助，今年很快就募到108萬元，今天捐出支票，希望鼓勵學生努力學習。

多重障礙學生施承漢是該校高二學生，弱視和肢體障礙不影響他作畫興趣，他手腕施力困難，仍緩慢作畫，每畫好一部分就低頭近看作品有無需要修改地方，他花了3堂課時間完成一幅粉彩畫「貓頭鷹母子」，今天送給同濟會，感謝幫助他們的希望課程。

校長廖連喜表示，學校許多學長姐畢業後仍會定期回校輔導鼓勵學弟妹，讓愛和學習延續，讓他很感動，希望課程基金成立已4年，學校會繼續運用社會善心資源，幫助學生多元學習。