疏於管理 北市蟾蜍山8文資建築變廢墟

2019-04-28 23:31 聯合報 記者 聯合報 記者 魏莨伊 ／台北報導



蟾蜍山文化景觀前排的日治農試所／蠶改場宿舍群，去年10月公告登錄7棟歷史建築和1棟紀念建築，這半年來卻疏於管理維護。 圖／好蟾蜍工作室提供 分享 facebook

蟾蜍山文化景觀前排的日治農試所／蠶改場宿舍群，去年10月公告登錄7棟歷史建築和1棟紀念建築。但地方文化團體發現，因疏於管理，內部建築破敗不堪，盼市府介入要求所有權人台灣科技大學善盡維護責任；文化局表示，會去了解建物狀況，從旁協助台科大維管修繕。

協助活化蟾蜍山的「好蟾蜍工作室」去年11月底邀請義大利慢城主席Pisani至蟾蜍山參訪，高度肯定蟾蜍山聚落的價值，直言「這是活的文化資產」，在亞洲具指標意義，未來願積極促成蟾蜍山加入國際慢城聯盟。

「蟾蜍山的農試所／蠶改場宿舍群」建於1903年至1915年間，見證台灣農業現代化百年歷程，也是蟾蜍山文化景觀的亮點與年代最久的建物群。

2016年宿舍群維修期間，台科大未經調查研究拆除鐵皮與屋頂，遭颱風侵蝕後，被文化局勒令停工；去年4月台科大針對宿舍群提出設計規畫構想，但同年10月宿舍群中，經正式公告為7棟歷史建築和1棟紀念建築。

公告已滿6個月，依法台科大應送維護管理計畫給文化局，但還沒送，文化局主秘劉得堅表示，會再催台科大送件並討論送件期限。

蟾蜍山的歷史建築目前均以紅色鐵皮包覆，看不見屋內景況。記者魏莨伊／攝影 分享 facebook

好蟾蜍工作室負責人林鼎傑表示，目前這8棟建築狀況很糟，雖暫時以紅鐵皮遮蓋，但這不是長久之計，內部早已腐壞，拖愈久愈難修復，希望市府督促台科大緊急架設鋼棚保護，盡快做調查並提出修復再利用計畫，以利文化局審查。